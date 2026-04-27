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Daniela Ospina compartió emotivo detalle de su boda sobre su difunto padre

La boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel estuvo marcada por un sinfín de momentos especiales.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Daniela Ospina compartió emotivo detalle de su boda sobre su difunto padre
Daniela Ospina compartió emotivo detalle de su boda sobre su difunto padre. (Foto AFP: Ivan Apfel).

La empresaria colombiana Daniela Ospina reveló un conmovedor detalle de su boda con Gabriel Coronel al recordar a su difunto padre, Hernán Ospina. Esto, luego de que sus seguidores mostraran interés en saber si sintió que él estuvo presente de alguna manera en la ceremonia.

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¿Daniela Ospina recordó a su difunto padre durante su boda con Gabriel Coronel?

El pasado sábado 18 de abril, Daniela Ospina y Gabriel Coronel sellaron su amor en el altar con una emotiva ceremonia en Medellín a la que asistieron familiares y amigos muy cercanos a la pareja.

Daniela Ospina habla tras su boda con Gabriel Coronel
Daniela Ospina reaparece tras su boda con Garbiel Coronel y sorprende con emotivo mensaje. (Foto: AFP)

El evento estuvo marcado por diversos momentos especiales, entre ellos la entrada de Ospina al altar, donde tradicionalmente la novia es entregada por su padre. Sin embargo, la empresaria no pudo cumplir este emotivo detalle debido a que su padre falleció años atrás.

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En su lugar, fue Salomé, su hija mayor, quien ocupó este importante rol, creando uno de los recuerdos más emotivos y significativos de la jornada.

Por tal razón, en una reciente dinámica de preguntas y respuestas en la red social Instagram, Daniela Ospina resolvió algunas dudas de sus seguidores, entre ellas si había sentido de manera simbólica la presencia de su difunto padre en este importante momento de su vida.

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Ante esto, la empresaria no dio una respuesta directa a la pregunta, pero dio a entender con una emotiva fotografía que sintió a su padre por medio de su hermano y el amor que él le brindó durante este día especial: “sus palabras tan perfectas”.

¿Cuándo falleció el padre de Daniela Ospina?

Hernán Ospina, padre de la empresaria Daniela Ospina y del arquero colombiano David Ospina, falleció el 12 de julio de 2019 en Rionegro, Antioquia, tras luchar durante varios meses contra un agresivo cáncer. La noticia de su fallecimiento fue confirmada en su momento por la Federación Colombiana de Fútbol.

Su fallecimiento generó gran conmoción en su familia y en el fútbol colombiano, donde su memoria sigue siendo recordada con respeto.

¿Qué ha dicho Daniela Ospina sobre David Ospina?
Daniela Ospina revela que David Ospina la inspiró en el deporte / (Foto de AFP)

"Les enviamos un mensaje de apoyo, aliento y fortaleza a sus familiares, amigos y allegados por esta dolorosa pérdida, en especial para nuestro arquero de la Selección Colombia. Los acompañamos de corazón y esperamos que pronto puedan superar este difícil momento", mencionó en aquella ocasión la FCF.

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