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La Segura pidió a Sheila Gándara en un congelado en La casa de los famosos Colombia

La Segura, defendió a Sheila Gándara de los comentarios de Juanda Caribe y la pidió en un congelado en la casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La Segura reacciona a comentarios de Juanda Caribe
La Segura sorprende al pedir a Sheila Gándara en un congelado. (Foto/ Canal RCN)

La creadora de contenido, La Segura, quien también fue una de las participantes de La casa de los famosos Colombia en su primera temporada, sorprendió a los internautas al referirse sobre el polémico tema de Juanda Caribe.

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El pasado miércoles 29 de abril, Beba y el humorista protagonizaron una dura discusión, ya que la barranquillera le dijo a su compañero que no respetaba a su familia y esto lo enfureció, por lo que él exigió que no iba a estar más en la actividad de las etiquetas.

Allí, durante esta dinámica, los ánimos en la competencia estuvieron bastante complicados, porque si unos se tiraban, los otros se respondían.

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Al finalizar la actividad, el cruce de palabras no se hizo esperar y Juanda otra vez le discutió a Beba, lo que generó una olla de comentarios en contra del humorista y por eso, La Segura comentó.

¿Cuál fue el comentario de La Segura al referirse sobre el tema de Juanda Caribe?

A través de un post del Canal RCN en donde Juanda Caribe discute con Beba y se defiende al decir que no ha sido irrespetuoso y que, además de todo, Sheila Gándara, la madre de su hija, debe estar riéndose de lo que está sucediendo porque ellos tenían acuerdos, La Segura dejó su opinión.

La Segura sorprende al pedir a Sheila Gándara en un congelado
La Segura quiere a Sheila Gándara en un congelado en La casa de los famosos. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, la creadora de contenido quiso decir que a Juanda no le daba ni pena desmentir ser un irrespetuoso, pero, además, etiquetó a Sheila en su comentario pidiéndola en un congelado de La casa de los famosos Colombia, precisamente para decirle sus verdades al participante.

Así como Natalia Segura, muchos seguidores del programa quieren que Sheila vaya a la casa y se defienda de cómo, según comentarios en redes, él se burla de ella al estar diciendo que debe estar comiendo crispetas mientras ve como coquetea con Mariana Zapata.

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¿Qué ha dicho Sheila sobre la pelea de Juanda Caribe y Beba?

La Segura quiere a Sheila Gándara en un congelado en La casa de los famosos
La Segura reacciona a comentarios de Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

Sheila Gándara tampoco se quedó callada y comentó en redes que “le va a tocar ir y cantar tablas”, luego de que Juanda Caribe sigue diciendo que ella debe estar riéndose de la situación, porque supuestamente tenían acuerdos.

Sin duda, esto generó tanto revuelo que, por eso mismo están pidiendo que ella vaya a un congelado en La casa de los famosos Colombia y se desahogue.

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