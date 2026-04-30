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Luisa Fernanda W reveló delicada situación de ser querido: “tiene cáncer”

Luisa Fernanda W reveló en redes sociales que un ser querido fue diagnosticado con cáncer.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Preocupación por Luisa Fernanda W tras revelar diagnóstico de ser querido
Preocupación por Luisa Fernanda W tras revelar diagnóstico de ser querido. (Foto Canal RCN).

La influenciadora colombiana Luisa Fernanda W habló recientemente en sus redes sociales sobre una difícil situación familiar y reveló que un ser querido fue diagnosticado con cáncer. La creadora de contenido compartió la noticia con sus seguidores y mostró su tristeza por el momento que atraviesan.

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¿Quién es el ser querido de Luisa Fernanda W que enfrenta cáncer?

Hace pocas horas, Luisa Fernanda W compartió en sus redes sociales una triste noticia. La creadora de contenido respondió a las constantes preguntas de sus seguidores sobre sus gatos Esfinge y reveló que uno de ellos atraviesa una delicada situación de salud tras ser diagnosticado con cáncer.

Luisa Fernanda W confesó delicado momento familiar: “tiene cáncer”
Luisa Fernanda W confesó delicado momento familiar: “tiene cáncer”. (Foto Canal RCN).

Luisa explicó además por medio de un video publicado a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que no ha podido llevarlo con ella a Ciudad de México, donde reside desde hace varios meses, ya que por su condición no le habrían permitido ingresar al país. Por esta razón, actualmente permanece en Bogotá.

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Asimismo, contó que Siza, su otra gata Esfinge, también se quedó en la capital colombiana para acompañar a Bills y evitar que estuviera solo.

“Nos preguntan qué pasó con los Esfinge. Siguen con nosotros, están en Bogotá. No los pudimos traer a Ciudad de México porque Bills tiene cáncer, entonces no lo dejan entrar al país así. No íbamos a dejar a Siza sola, pero los gatos están en Bogotá”, comentó Luisa.

De esta manera, Bills y Siza permanecen en Bogotá, mientras Luisa Fernanda W continúa en Ciudad de México tras explicar la situación de sus mascotas.

¿Qué pasó con los perritos de Luisa Fernanda W?

Así mismo, la creadora de contenido decidió hablar sobre sus perritos, tras recibir constantes comentarios preguntando por qué ya no los mostraba en redes sociales. Ante esto, Luisa mencionó que Tokyo había fallecido hace un tiempo a causa de un paro cardiaco, mientras que Berlín ya estaba muy viejito, aunque bien de salud.

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“Y para los que me preguntan por todos mis perritos; Tokyo, Berlín… Berlín ya está súper viejito, pero está muy bien, está gordo… Tokyo tristemente ya murió, le dio un paro cardiaco, Milán está súper bien”.

La triste revelación de Luisa Fernanda W sobre un ser querido
La triste revelación de Luisa Fernanda W sobre un ser querido. (Foto Canal RCN).
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