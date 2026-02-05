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Ciro Quiñónez se pronunció tras rumores que lo vínculan con la viuda de Yeison Jiménez: ¿qué dijo?

Ciro Quiñónez apareció en redes y defendió a Sonia Restrepo tras mensajes de difamación y versiones sobre su vida personal.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Ciro Quiñónez se pronunció tras rumores que lo vínculan con la viuda de Yeison Jiménez
Ciro Quiñónez habló sobre Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez / (Foto de AFP y Freepik)

Un mensaje en redes sociales volvió a poner en conversación a personas cercanas a Yeison Jiménez, luego de que Sonia Restrepo hiciera una denuncia que involucró a Ciro Quiñónez.

Tras varias semanas alejada del foco público, Restrepo reapareció con una publicación que generó reacciones entre internautas. En ese contexto, el cantante Ciro Quiñónez decidió pronunciarse para mostrar su postura frente a lo ocurrido.

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¿Qué compartió Sonia Restrepo en sus redes sociales?

Sonia Restrepo utilizó sus historias de Instagram para denunciar que un creador de contenido estaría difundiendo información sobre su vida personal. Según explicó, estas versiones incluían insinuaciones sobre una supuesta relación con Ciro Quiñónez.

En su mensaje, expresó que esta situación ha afectado su tranquilidad y su entorno familiar. Además, pidió ayuda para identificar a la persona responsable de estas publicaciones, señalando que considera lo ocurrido como una forma de persecución.

¿Qué compartió Sonia Restrepo en sus redes sociales?
Sonia Restrepo se pronunció en sus redes sociales / (Foto de AFP)

La publicación fue replicada por familiares cercanos, lo que aumentó su visibilidad en redes sociales. Internautas reaccionaron al caso y, según comentarios en distintas plataformas, manifestaron respaldo a Restrepo.

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¿Cómo reaccionó Ciro Quiñónez tras el mensaje de Sonia Restrepo?

Luego de que su nombre fuera mencionado en la denuncia, Ciro Quiñónez compartió un video en su cuenta oficial de Instagram. En este, se refirió a las versiones que circulan y manifestó su desacuerdo con la difusión de esta información.

"Uno tiene que ser muy malo en la vida para aprovecharse del dolor de la gente para buscar tráfico y seguidores. Necesitamos que nos ayude a buscar a este tipo ya", dijo.

¿Cómo reaccionó Ciro Quiñónez tras el mensaje de Sonia Restrepo?
Ciro Quiñónez se pronunció tras el mensaje de Sonia Restrepo / (Foto de Freepik)

El artista hizo un llamado a sus seguidores para ayudar a identificar a la persona que estaría detrás de estas publicaciones. Según indicó, el objetivo es ubicar al responsable y lograr que se rectifique la información difundida.

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¿Qué dijo Ciro Quiñónez tras el mensaje de Sonia Restrepo?

En su intervención, el cantante señaló que considera inapropiado que se compartan este tipo de versiones, especialmente en un contexto personal delicado. Además, afirmó que estas publicaciones afectan tanto su nombre como el de Sonia Restrepo.

“Nos está acosando y dañando el buen nombre mío y de una dama, en todo el sentido de la palabra, como lo es la esposa de mi hermano YJ", escribió.

También insistió en que la información que circula no corresponde a la realidad y que este tipo de contenido suele buscar interacción en redes sociales. Por ello, reiteró su llamado a verificar la información antes de difundirla.

El pronunciamiento de Quiñónez se dio en medio de múltiples reacciones de internautas, quienes, según comentarios en redes, destacaron la importancia de aclarar este tipo de situaciones cuando involucran a terceros.

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