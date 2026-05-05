Reconocido cantante puso a su asistente a que le cepillara los dientes; el momento causó polémica

El reconocido cantante de vallenato el Mono Zabaleta causó revuelo al mostrar un curioso y particular momento en el que uno de sus asistentes le cepilla los dientes.

Mono Zabaleta causó una ola de críticas en redes sociales. (Foto Freepik)

¿Cómo reaccionaron los internautas al video viral del Mono Zabaleta?

El video se hizo viral y muestra al artista dentro de una camioneta esperando que su ayudante termine la tarea.

El clip causó comentarios divididos entre los internautas, pero en su mayoría son mostrando el descontento y criticando el momento que fue calificado como un acto de arrogancia.

Aunque no se muestra el lugar en donde ocurre esta situación, los seguidores presumen que fue en el reciente Festival Vallenato que se celebró del 29 de abril al 2 de mayo.

Este año, el festival rindió homenaje a la emblemática agrupación El Binomio de Oro, que ha marcado a tantas generaciones con su música.

El evento principal reunió una vez más a Jorge Celedón y Jean Carlos Centeno, quienes cantaron a todo pulmón los clásicos temas que le dieron fama internacional a la agrupación, convirtiendo la noche en un verdadero viaje de nostalgia.

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¿Cómo reaccionó el Mono Zabaleta a los comentarios de su clip viral?

Por su parte, el Mono Zabaleta no se ha pronunciado sobre el clip y se le ha visto disfrutando y presentándose en Valledupar.

Los seguidores esperan que el cantante se manifieste sobre este hecho ya que claramente no causó mucha gracia.

Estas imágenes están circulando en medio de la promoción de su último álbum titulado Brutal, compuesto por 17 canciones con el que espera posicionarse como una de las voces más escuchadas en el género.

El clip del Mono Zabaleta fue interpretado por muchos como una muestra de exceso de confianza y falta de humildad.

Los seguidores más fieles aseguran que lo importante es su talento y que este tipo de situaciones no deberían afectar su trayectoria.