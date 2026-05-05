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Lina Tejeiro sorprende con nuevos detalles de su embarazo: “es rarísimo”

Lina Tejeiro sorprendió al compartir nuevos detalles sobre su embarazo y cómo ha vivido esta etapa.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Lina Tejeiro revela nuevos detalles de su embarazo y sorprende
Lina Tejeiro revela nuevos detalles de su embarazo y sorprende. (Foto Canal RCN | Freepik).

La actriz colombiana Lina Tejeiro generó gran interés en redes sociales tras revelar nuevos detalles sobre su embarazo, una etapa que ha venido compartiendo con sus seguidores desde que lo anunció oficialmente.

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¿Qué reveló Lina Tejeiro sobre su primer embarazo?

Lina Tejeiro reapareció por medio de sus redes sociales luego de confirmar oficialmente que estaba esperando a su primer hijo tras semanas de rumores al respecto. La actriz habló recientemente sobre cómo ha vivido estos cambios y dejó ver su emoción frente a esta nueva experiencia personal.

Lina Tejeiro se pronunció tras rumores de embarazo
Lina Tejeiro habló de embarazo / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Sus declaraciones rápidamente captaron la atención del público y reactivaron la conversación sobre su vida privada, un aspecto que ha mantenido en reserva durante años y que hoy vuelve a ser tema de conversación.

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En un reciente video compartido a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Lina Tejeiro compartió un poco de cómo ha experimentado esta etapa de su vida de manera indirecta.

La joven comentó que últimamente se sentía muy nutrida, pero sobre todo fuerte. Sin embargo, confesó que emocionalmente continúa siendo la misma de siempre.

“Yo no sé ustedes, pero yo últimamente me siento brillante, nutrida, fuerte. Y es rarísimo, porque emocionalmente yo sigo siendo la misma dramática de siempre”.

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Lo cierto es que, aunque ha preferido mantener cierta discreción, se espera que en los próximos días continúe contando cómo avanza su proceso.

¿Cómo reaccionaron los internautas al embarazo de Lina Tejeiro?

Sus palabras rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en comentar el momento y seguir de cerca las actualizaciones sobre esta nueva etapa en la vida de la actriz.

“Esa carita de mamá se ve muy reluciente y hermosa”, “La carita de embarazada existe”, “Te ves fabulosamente panzona”, “Qué brillo tienen sus ojos, hermosa”, “Siempre has sido hermosa, Lina, pero el embarazo te sentó y estás más hermosa”, fueron algunos de los comentarios.

¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre el embarazo?
Lina Tejeiro habló sobre convertirse en mamá / (Foto del Canal RCN)

Mientras tanto, Lina Tejeiro continúa compartiendo pequeños momentos de su proceso, manteniendo la expectativa sobre cómo vivirá este embarazo y lo que viene para su vida personal.

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