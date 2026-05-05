Desde hace varias semanas, el nombre de Sheila Gándara se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser creadora de contenido digital, sino que también, por todos los acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia con Juanda Caribe, su esposo.

Por el momento, Sheila se ha mantenido alejada de Juanda Caribe, dejándolo de seguir mediante de las redes sociales a causa de unas conversaciones presentadas de parte de él con una mujer y, también, por el shippeo que ha tenido con Mariana Zapata.

Con base en esto, Sheila ha sido tendencia tras compartir una emotiva publicación junto su hija, fruto de su matrimonio con Juanda Caribe quien está de cumpleaños.

¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Sheila Gándara en sus redes sociales?

Cabe destacar que Sheila Gándara ha sido tendencia tras los distintos pronunciamientos que ha tenido mediante sus redes sociales en medio del shippeo que Juanda Caribe ha tenido con Mariana Zapata.

Este video compartio Sheila Gándara tras cumpleaños de su hija. | Foto: Canal RCN

Por su parte, este 5 de mayo, es una de las fechas más importantes en la vida de Sheila y Juanda Caribe, pues, su pequeña hija está de cumpleaños.

Artículos relacionados La casa de los famosos Alexa Torrex rompió el silencio y habló de su exprometido Jhorman tras su eliminación, ¿qué dijo?

De este modo, Sheila compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 465 mil seguidores, en la que compartió un emotivo video en el que recordó el nacimiento de su pequeña, pues, expresó las siguientes palabras:

“Parece que fue ayer cuando te tuve por primera vez en mis brazos, y hoy ya celebramos tu primer año de vida. Ha sido un año lleno de aprendizajes, de desvelos, de risas, de lágrimas. Gracias por convertirme en la mamá más feliz del mundo, por ser mi motor, mi fuerza y mi razón todos los días. Todo lo que hago. Feliz primer añito, mi vida”, agregó Sheila Gándara en la descripción de la publicación.

¿Cómo ha sido la participación de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

Así se ha destacado Juanda Caribe en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que uno de los participantes que más ha acaparado la atención mediática a través de las redes sociales es Juanda Caribe, quien ha estado envuelto en varias polémicas a lo largo de la competencia.

Por ello, varios internautas se han preguntado acerca de lo que ocurrirá en el futuro con su esposa Sheila Gándara por todos los sucesos que ha vivido con Mariana Zapata y, también, por varias polémicas en las que ha estado envuelto tras unas conversaciones filtradas de una mujer hace varias semanas.