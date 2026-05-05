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Así luce la barriguita de embarazo de Lina Tejeiro: foto con su perrito causa furor en redes sociales

Lina Tejeiro causó ternura al mostrar una imagen de su barriguita de embarazo junto a uno de sus perritos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Lina Tejeiro enternece con imagen de su embarazo junto a su perrito
Lina Tejeiro derrite redes con foto de su barriguita junto a su perrito. (Foto: Canal RCN)

Recientemente, Lina Tejeirose apoderó de las tendencias en Colombia tras compartir públicamente que está embarazada. Desde ese momento, ha venido publicando en sus redes sociales varias imágenes y videos de lo que ha sido esta nueva etapa en su vida.

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¿Cuándo dio a conocer Lina Tejeiro su embarazo?

Hace unos días, la reconocida actriz sorprendió a sus millones de seguidores al compartir un emotivo video en el que anunció la noticia. La publicación generó múltiples reacciones en redes sociales y dejó a más de uno sorprendido.

Hasta el momento, no se conocen mayores detalles sobre su embarazo, como los meses de gestación o la identidad del padre del bebé.

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Pues en el último tiempo, la participante de Masterchef Celebrity ha optado por mantener su vida personal de manera más reservada, a diferencia de etapas anteriores en las que compartía con mayor frecuencia aspectos de su día a día.

Lina Tejeiro enternece con imagen de su embarazo junto a su perrito
Lina Tejeiro derrite redes con foto de su barriguita junto a su perrito. (Foto: Canal RCN)

Su vida personal, por ahora, sigue siendo un tema del que no ha entregado más información. Sin embargo, en el pasado, Lina Tejeiro había mencionado su deseo de vivir la experiencia de la maternidad.

¿Qué imagen compartió Lina Tejeiro junto a su perrito?

A través de sus redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores, la actriz volvió a llamar la atención al compartir una imagen de su barriguita de embarazo junto a uno de sus perritos.

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En la fotografía, se le ve recostada en su cama, mientras se aprecia su abdomen en el que se ve su barriguita de embarazo y sobre sus piernas se encuentra uno de sus perros, que aparece mirando hacia ella.

Lina Tejeiro enternece con imagen de su embarazo junto a su perrito
Lina Tejeiro derrite redes con foto de su barriguita junto a su perrito. (Foto: Canal RCN)

Como era de esperarse la imagen generó reacciones entre los usuarios, quienes siguen de cerca esta nueva etapa de la actriz: “Lo afortunado que va a ser ese bebé” o “La ternura en su máxima expresión…”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Desde que se conoció la noticia de su embarazo, sus millones de seguidores y figuras públicas han compartido mensajes de felicitación para Lina Tejeiro y a la nueva etapa que vive ahora al ser mamá.

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