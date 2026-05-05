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Ex de Alexa Torrex reaparece en redes tras su mudanza y un detalle en su rostro generó preocupación

Jhorman Toloza mostró su primer día tras la mudanza de la casa de Alexa y sus ojos llamaron la atención en redes sociales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El gesto de Jhorman Toloza tras su mudanza de la casa de Alexa Torrex
Tras dejar la casa de Alexa, Jhorman Toloza muestra imagen que desata revuelo por un detalle en sus ojos. (Fotos: Canal RCN)

Jhorman Toloza causó nuevamente revuelo en redes sociales luego de compartir una imagen en la que se le ve afectado tras su reciente mudanza en medio de la salida de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué mostró Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex, tras su mudanza?

A través de sus redes sociales, el exprometido de Alexa compartió una imagen que describió como “Día 1”, haciendo referencia al proceso que atraviesa tras dejar la casa en la que vivía con ella.

A través de sus redes, Jhorman ha mostrado lo que ha vivido en los últimos días, tras la decisión de Alexa de finalizar la relación en medio de su cercanía con Tebi.

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Tras esa situación, Jhorman también decidió dar por terminada la relación y lo confirmó a través de sus redes sociales. Posteriormente, se conoció que la familia de Alexa le solicitó sus pertenencias, lo que dio paso al proceso de mudanza.

El gesto de Jhorman Toloza tras su mudanza de la casa de Alexa Torrex
Tras dejar la casa de Alexa, Jhorman muestra imagen que desata revuelo por un detalle en sus ojos. (Foto: Canal RCN)

Durante esos días, el creador de contenido compartió varias publicaciones en las que sus seguidores pudieron ver parte del trasteo.

Ahora, Jhorman mostró que acababa de despertar y publicó una imagen suya, en la que aparece con un gesto en la mano, indicando que todo estaba bien.

La publicación estuvo acompañada con la canción “Muy feliz”, de Ñejo, en la que se escucha la frase: “Siento musiquita dentro de mí como un para pa panpa”.

¿Qué detalle llamó la atención en la foto de Jhorman Toloza tras la mudanza?

Sin embargo, hubo un detalle en la imagen de Jhorman Toloza que llamó la atención de los usuarios. Sus ojos no pasaron desapercibidos, ya que varios seguidores señalaron que se veían llorosos e hinchados.

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Los comentarios no tardaron en aparecer, en los que muchos aseguraron que evidentemente estaba triste en medio de este proceso de separación con Alexa y que estaba sufriendo.

El gesto de Jhorman Toloza tras su mudanza de la casa de Alexa Torrex
Tras dejar la casa de Alexa, Jhorman Toloza muestra imagen que desata revuelo por un detalle en sus ojos. (Foto: Canal RCN)

Como se conoce, Alexa Torrex fue eliminada de La casa de los famosos Colombia este fin de semana, tras obtener el menor porcentaje en la votación. Por el momento, se desconoce si Alexa y Jhorman han hablado luego de su salida del programa.

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