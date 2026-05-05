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Tebi le reclamó a Mariana Zapata por la salida de Alexa de La casa de los famosos: “sacaron a mi niña”

Luego de la salida de Alexa Torres de La casa de los famosos, Tebi lanzó reclamo a Mariana por una decisión que tomó.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Tebi lanzó indirecta a Mariana por los cajones en La casa de los famosos Colombia
Tebi reaccionó a la decisión de Mariana sobre los cajones en La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

Tras la salida de Alexa Torres de La casa de los famosos Colombia, Tebi le hizo un curioso reclamo a Mariana Zapata luego de que ella tomara una decisión con los cajones de la discordia dentro de la casa.

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¿Por qué Tebi le reclamó a Mariana Zapata tras la salida de Alexa de La casa de los famosos?

Mariana Zapata, quien se mostró organizando nuevamente sus cosas, le comentó a Alejandro que iba a usar uno de los cajones que él tenía para guardar algunos objetos personales.

Esta situación no pasó desapercibida para Tebi, quien intervino de inmediato.

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Tebi le reclamó a Mariana señalando que había un error y que se estaba apropiando de nuevo de más cajones. En medio de la conversación, lanzó el popular refrán: “cuando los gatos se van, los ratones hacen fiesta”.

Tebi lanzó indirecta a Mariana por los cajones en La casa de los famosos Colombia
Tebi reaccionó a la decisión de Mariana sobre los cajones en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Mientras tanto, Mariana justificaba su decisión explicando que Juanda Caribe iba a regresar tras el liderazgo y que necesitaría más cajones para organizar sus pertenencias. Por lo que Tebi dijo sin filtro: “Por eso sacaron a mi niña por esos cajones”.

¿Qué respondió Mariana Zapata ante el reclamo de Tebi y Alejandro en La casa de los famosos?

Mariana le respondió a Tebi que no estaba de acuerdo con esa afirmación y cuestionó que se asegurara que ese fuera el motivo de la salida de Alexa Torres. “¿Luego no es Colombia la que decide?”, expresó.

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Alejandro Estrada también intervino, respaldando el comentario de Tebi mientras sonreía. Ante esto, Mariana continuó defendiendo su postura y señaló que la situación no tenía relación directa con la salida de su compañera.

Tebi lanzó indirecta a Mariana por los cajones en La casa de los famosos Colombia
Tebi reaccionó a la decisión de Mariana sobre los cajones en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Por su parte, Alejandro y Tebi mencionaron que se trataba de una suma de situaciones, afirmando: “y lo tuyo suma”. En respuesta, Mariana expresó que no sabían lo que ella había sentido, ni la frustración que experimentó en ese momento cuando Alexa le dejó sus zapatos por toda la casa.

Asimismo, aseguró que incluso acudió al Jefe para comentar lo sucedido, pero le indicaron que en ese tipo de temas de convivencia no podían intervenir.

Cabe recordar que la semana pasada Mariana y Alexa tuvieron un inconveniente por los cajones, ya que, Mariana tenía muchos de los que debía.

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