Desde hace varias semanas, el nombre de Lady Noriega se ha convertido en tendencia no solo por ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, por ser una de las exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, Lady Noriega ha mantenido informados a sus seguidores con todos los acontecimientos que ha tenido en su vida cotidiana, en especial, por todo lo que vivió en el reality.

Con base en esto, Lady Noriega aprovechó la oportunidad para compartir su postura frente a sus redes sociales ante la reciente eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Lady Noriega tras la reciente eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Lady Noriega se ha destacado por ser una reconocida creadora de contenido digital, en especial, por mantenerlos informados frente a lo que hace en su vida cotidiana.

Esto dijo Lady Noriega ante eliminación de Alexa Torrex. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Alexa Torrex se ha convertido en tendencia a través de las redes sociales tras ser recientemente eliminada de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia el pasado 3 de mayo.

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Por ello, Lady Noriega aprovechó la oportunidad para revelar mediante un video que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 333 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Yo no fui rival de ella, siento que es una niña, tiene muchas ganas de ser alguien en la vida, de tener éxito, es una mujer que ha expresado que ella haría cualquier cosa en la vida por lograr se famosa y lograr sus sueños. Pero yo, cuando escucho ese tipo de expresiones me alejo porque no estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por el reconocimiento o en la fama”, agregó Lady Noriega.

¿Cuál fue la razón por la que Alexa Torrex fue eliminada de La casa de los famosos Colombia?

¿Por qué fue eliminada Alexa Torrex de La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

En los últimos días, Alexa Torrex se convirtió en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras ser reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia.

Por este motivo, Alexa ha compartido varios acontecimientos frente a todo lo que ha llevado a cabo en su vida desde que salió al mundo exterior.