Juanda Caribe y la sentida confesión que le hizo a Mariana Zapata sobre su hija: ¿qué le dijo?
Por motivo de la celebración del cumpleaños de Victoria, Juanda Caribe abrió su corazón para hablar de su pequeña hija.
En un nuevo día en La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribesostuvo una cercana conversación con Mariana Zapataen la que abrió su corazón para hablar sobre Victoria, su hija, quien hoy está celebrando su primer año de vida.
¿Qué le dijo Juanda Caribe a Mariana Zapata sobre su hija Victoria?
En medio de la charla, el reconocido imitador, sorprendió al recordar con detalle cómo fueron los primeros días de vida de la bebé, dejando en evidencia cuanto amor siente por su pequeña hija y lo mucho que la extraña.
"Me acuerdo que llamé a un amigo, el registrador de Barranquilla, hey loco ya nació la bebé pa que venga, y el man fue a la casa, le cogió las huellitas, se las puso en el vaino ese de nacimiento y le sacó la tarjeta de identidad", señaló.
Según se lo hizo saber a Mariana, este es un recuerdo muy lindo que conserva en su memoria, pues se trata del momento en el que toda la familia presenciaba el registro de la nueva integrante a la familia.
¿Cuál fue el mensaje que Juanda Caribe le envió a su hija Victoria de cumpleaños?
Así mismo, el actual participante de esta tercera temporada, le contó a la joven paisa cómo desde el primer mes, él se encargaba de celebrarle a su hija con una torta y una decoración en casa, además de revelar que, el último mes que celebró junto a ella fue el número ocho, pues al día siguiente debía viajar para iniciar una nueva aventura en La casa de los famosos.
Entretanto, Sheila Gándara, madre de Victoria, se ha mostrado muy activa en redes mostrado todos los detalles de lo que será la celebración del primer añito de su bebé, pues recientemente compartió una fotografía en la presumió a la pequeña probándose el vestido para festejar esta fecha especial.
Por ahora, seguidores de Sheila y Juanda, se mantienen al tanto de lo que pasará no solo en el cumpleaños de la menor, sino también con su relación, pues recordemos que, desde hace semanas, el participante ha estado en medio de la polémica debido a su cercanía con Mariana Zapata.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike