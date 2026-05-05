Reviven propuesta de matrimonio de Jhorman Toloza a Alexa Torrex: hubo rechazo familiar | VIDEO

Un antiguo video volvió a circular en redes sociales y puso en el centro de la conversación a Jhorman Toloza y Alexa Torrex, reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, al mostrar el relato del momento en que él le pidió matrimonio, pese a la desaprobación de la familia ‘Recocha’, lo que generó nuevas reacciones entre seguidores de la pareja.

¿Cómo fue el momento en el que Jhorman le pidió matrimonio a Alexa Torrex?

El 21 de diciembre de 2025, Alexa Torrex compartió por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, un corto audiovisual en el que contó cómo reaccionó su familia ante la pedida de mano de Jhorman Toloza.

Jhorman Toloza escuchó que Alexa Torrex no le devolverá el anillo / (Fotos del Canal RCN)

La joven influenciadora expresó en aquella ocasión que su compromiso llegó en un momento crítico entre Toloza y la familia ‘Recocha’, ya que se encontraban atravesando una serie de diferencias que generaron disgusto. Sin embargo, esto no fue impedimento para que la pareja se comprometiera.

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Según relató Alexa en ese momento, aunque su familia no estaba de acuerdo con el compromiso, decidió hacerle caso a su corazón, dar el ‘sí, acepto’ y seguir adelante con su relación sentimental.

“Mi familia no está de acuerdo con este compromiso. Jhorman no está en un buen término con mi familia, mi familia no está en un buen término con Jhorman… En estos momentos quiero lo mejor para mí, para el futuro hogar que voy a formar. Entonces que no les guste, no es mi problema”, comentó en aquella ocasión.

El compromiso, según lo relatado por la propia Alexa Torrex, estuvo marcado por la tensión familiar, pero terminó consolidándose como una decisión personal de la creadora de contenido.

¿Por qué finalizó la relación de Alexa Torrex y Jhorman Toloza?

Vale la pena destacar que durante su paso por La casa de los famosos Colombia Alexa Torrex decidió dar por finalizada su relación y compromiso con Jhorman Toloza, según ella, para protegerlo y protegerse de los ataques por parte de terceros por las acciones que pudiera realizar dentro del reality.

Jhorman Toloza terminó con Alexa Torrex luego del shippeo con Tebi en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Aunque en un principio Toloza se mantuvo firme en su relación, con el paso de las semanas se dio cuenta que la decisión de Alexa era definitiva, y decidió dar un paso al lado para que esta siguiera su camino con total libertad.