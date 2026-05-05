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Andy Rivera reveló que fue diagnosticado con una enfermedad crónica de la piel

Andy Rivera reveló que padece una enfermedad crónica de la piel, una condición que dio a conocer en las últimas horas.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Andy Rivera confesó que enfrenta una enfermedad crónica de la piel
Andy Rivera confesó que enfrenta una enfermedad crónica de la piel. (Foto Canal RCN).

En las últimas horas el cantante urbano Andy Rivera sorprendió a sus seguidores al revelar que fue diagnosticado con una enfermedad crónica de la piel, una condición que lo tomó por sorpresa y que decidió hacer pública recientemente a través de sus redes sociales.

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¿Cuál es la enfermedad crónica que padece Andy Rivera en la piel?

En las últimas horas, Andy Rivera sorprendió a sus seguidores al revelar en un corto video que fue diagnosticado con vitíligo, una enfermedad crónica que afecta la pigmentación de la piel en diferentes zonas del cuerpo.

Andy Rivera habló de su diagnóstico en la piel.
Andy Rivera habló de su diagnóstico en la piel. (Foto Canal RCN).

El cantante compartió la noticia a través de sus historias de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, donde explicó que la condición comenzó a manifestarse en su rostro.

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Lejos de alarmarse, el joven artista se mostró tranquilo e incluso tomó la situación con humor, haciendo comentarios sobre los cambios visibles en su piel y hasta comparándose con el difunto artista pop Michael Jackson.

"Cómo ven pues la última, me dio la de Michael Jackson, disque vitíligo, no. Ahora me dicen el mocho, porque me falta una mano de pintura... una raya más para el tigre, pero vea, chismesito time, ay Dios mío santo"

Lo cierto es que el artista se mostró tranquilo frente al diagnóstico y continuó compartiendo contenido con sus seguidores en redes sociales.

¿Qué es el vitíligo, enfermedad con la que fue diagnosticado Andy Rivera?

El vitíligo es una enfermedad cutánea que causa la pérdida del pigmento de la piel en diferentes partes del cuerpo que deja como resultado manchas blancas o parches claros bastante notorios en la persona que lo padece.

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Esta enfermedad no es contagiosa y afecta únicamente al 1% de la población mundial, a menudo por causas autoinmunes, estrés o genéticas. Aunque no representa peligro para quienes lo padecen, es necesario reforzar la protección con protector solar.

En el caso de Andy Rivera, esta condición se habría manifestado recientemente, por lo que el cantante continúa adaptándose a los cambios visibles en su piel mientras sigue activo en sus redes sociales.

El inesperado anuncio de Andy Rivera sobre su condición de salud
El inesperado anuncio de Andy Rivera sobre su condición de salud. (Foto Canal RCN).
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