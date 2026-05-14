Maiye Torrex cuestionó las intenciones de Tebi tras decir que no tendría una relación con Alexa

Las recientes declaraciones de Tebi Bernal dentro de La casa de los famosos Colombia continúan generando reacciones en redes sociales.

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Esta vez, quien se pronunció fue Maiye Torrex, hermana de Alexa Torrex, luego de la respuesta que dio el participante durante la dinámica del detector de mentiras.

Maiye Torrex cuestionó las intenciones de Tebi con Alexa tras polémica confesión (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Tebi Bernal sobre Alexa Torrex?

Durante una de las dinámicas realizadas dentro de la competencia, El Jefe le preguntó a Tebi Bernal si tendría una relación con Alexa Torrex cuando ambos salieran del programa.

Ante esto, el creador de contenido explicó que esa conversación ya la había tenido anteriormente con Alexa dentro de la casa.

Asimismo, comentó que existen diferentes factores que deben tener en cuenta, entre ellos la diferencia de edad, los hábitos y otros aspectos personales.

Aunque reconoció la conexión que tuvieron dentro de la competencia, Tebi aseguró que, en este momento, no tendría una relación con la creadora de contenido fuera del reality.

Las declaraciones no tardaron en hacerse virales y generaron múltiples comentarios por parte de seguidores de ambos influenciadores.

Tebi Bernal reveló que no tendría una relación con Alexa fuera de la competencia (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Maiye Torrex sobre las declaraciones de Tebi Bernal?

Tras lo ocurrido, Maiye Torrex reaccionó inicialmente comentando en un video relacionado con el tema, donde aseguró que, según su percepción, Tebi habría utilizado a su hermana dentro del reality para conseguir fandom y votos.

Posteriormente, también habló del tema a través de sus historias de Instagram.

En sus publicaciones, Maiye afirmó que considera a Tebi una persona “tibia”, aunque aclaró que no le cae ni bien ni mal, ya que realmente no lo conoce fuera de lo que ha visto en el programa.

La hermana de Alexa explicó que su opinión sobre el paisa se basa únicamente en el comportamiento que ha observado dentro del reality y en la manera en la que se ha relacionado con la creadora de contenido.

Además, confesó que espera que Tebi salga de la competencia y le quite a Alexa el calificativo de “migajera”, término que algunos usuarios han utilizado en redes sociales para referirse a ella.

Maiye también aseguró que no cree completamente en las intenciones del participante hasta que él demuestre fuera del programa que realmente quiere algo serio y bonito con Alexa.

Finalmente, expresó que espera que Tebi, una vez salga de la competencia, luche verdaderamente por su hermana, ya que considera que esa sería la única forma de ganarse su cariño y cambiar la percepción que tiene actualmente sobre él.