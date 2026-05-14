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Alejandra Salguero dejó contundente mensaje tras encuentro de Tebi y Alexa: “Mi paz no se negocia”

Esta fue la aparente reacción de Alejandra Salguero tras la cena de Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Col.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Alejandra Salguero dejó contundente mensaje tras encuentro de Tebi y Alexa: “Mi paz no se negocia”
¿Qué video compartió Alejandra Salguero en sus redes? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas los internautas han generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por todos los acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, uno de los famosos que más comentarios ha generado en las distintas plataformas digitales ha sido Tebi Bernal, quien generó una división de opiniones tras ser shippeado con Alexa Torrex.

Así también, muchos navegantes se han preguntado sobre la posible reacción que tuvo Alejandra Salguero tras la reciente cena sorpresa que tuvieron Alexa Torrex y Tebi Bernal.

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¿Cómo fue la cena que se presentó recientemente entre Alexa Torrex y Tebi Bernal?

Recordemos que en la gala del pasado 13 de mayo varios internautas se sorprendieron al ver que Alexa Torrex tomó por sorpresa a Tebi Bernal al cautivarlo con una inesperada cena en la que aprovecharon la oportunidad para reencontrarse.

Alejandra Salguero dejó contundente mensaje tras encuentro de Tebi y Alexa: “Mi paz no se negocia”
Así fue la cena de Tebi Bernal y Alexa Torrex. | Foto: Canal RCN

Así también, Alexa y Tebi Bernal aprovechó la oportunidad para expresarse todo lo que pensaban el uno al otro por todos lo que vivieron en la competencia y durante la conversación, en la que se ocurrió un beso y reclamos.

Entre tanto, varios internautas generaron una gran variedad de reacciones por los diferentes puntos que se compartieron Alexa Torrex y Tebi Bernal, quienes fueron shippeados en el reality.

¿Cuál fue el reciente video que compartió Alejandra Salguero tras la cena de Alexa Torrex y Tebi Bernal?

Alejandra Salguero dejó contundente mensaje tras encuentro de Tebi y Alexa: “Mi paz no se negocia”
Esta fue la reciente publicación de Alejandra Salguero. | Foto: Canal RCN

Tras la reciente cena que tuvieron Alexa Torrex y Tebi Bernal, varios internautas generaron diversas opiniones por la historia que compartió Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más casi 100 mil seguidores, en la que expresó las siguientes palabras:

“Desde que empecé a hacer el preshampoo y a usar productos libres de sal, noté muchísimo más brillo y suavidad. Y así como a cuidar mi cabello con más intención, también aprendí a cuidar mi tranquilidad. No la negocies por nada Confía en que cada proceso, espera y plan que Dios tiene para ti, será correcto”, dijo Alejandra Salguero.

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