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Juliana Calderón desmiente a mamá de Juan Manuel Rodríguez: filtró chats con ella tras la muerte de su novio

Juliana Calderón respondió al comunicado de la familia de Juan Manuel y mostró conversaciones y audios.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Juliana Calderón desmiente a familia de Juan Manuel Rodríguez y comparte pruebas de su relación
Juliana Calderón desmiente a familia de Juan Manuel Rodríguez y comparte pruebas de su relación (Foto Canal RCN)

Juliana Calderón decidió pronunciarse públicamente sobre la polémica que surgió tras el comunicado compartido por la familia de Juan Manuel Rodríguez, en el que negaban que el fallecido hubiera tenido una relación sentimental con ella.

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La empresaria respondió directamente a las declaraciones de la familia y compartió conversaciones y audios como prueba de lo que vivieron juntos.

¿Qué dijo la familia de Juan Manuel Rodríguez sobre Juliana Calderón?

Por medio de un comunicado oficial, la familia de Juan Manuel Rodríguez pidió respeto tanto para él como para sus seres queridos en medio de la situación que atraviesan tras su fallecimiento.

En el mensaje, los familiares aclararon que Juan Manuel no mantenía ninguna relación sentimental con ninguna persona, afirmación que muchos interpretaron como una referencia directa a Juliana Calderón.

Asimismo, solicitaron que cesaran los rumores y las afirmaciones que, según ellos, no tenían fundamento.

Juliana Calderón respondió a familia de Juan Manuel y compartió chats y audios
Juliana Calderón respondió a familia de Juan Manuel y compartió chats y audios (Foto Canal RCN)

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¿Qué respondió Juliana Calderón ante el comunicado de la familia de Juan Manuel?

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, Juliana Calderón reaccionó a los comentarios de usuarios que le preguntaron sobre el comunicado publicado por la familia de Juan Manuel.

La empresaria respondió a quienes aseguraban que ella se había inventado la relación y que la situación daba pena.

Juliana afirmó que sí leyó el comunicado y confesó que le produjo tristeza, asegurando que incluso lloró al ver lo que se estaba diciendo públicamente.

También expresó que vivió momentos muy especiales junto a Juan Manuel, aunque reconoció que dentro de la relación también atravesaron situaciones difíciles y tropiezos importantes.

La empresaria manifestó que le parecía increíble que se negara la existencia de la relación, especialmente porque, según contó, la madre de Juan Manuel se comunicó con ella como una de las primeras personas tras conocerse la noticia del fallecimiento.

Juliana compartió un audio en el que se escucha a la madre de Juan Manuel preguntándole información sobre lo sucedido y esperando recibir noticias positivas.

Además, publicó capturas de conversaciones en las que Martha, madre de Juan Manuel, le preguntaba cómo iba vestido él el día del accidente para poder realizar el reconocimiento en Medicina Legal.

Posteriormente, Juliana mostró un mensaje que le envió a Martha, en el que expresaba la tristeza que sentía por toda la situación del comunicado y afirmaba que lamentaba lo que estaba ocurriendo, no por ella, sino por Juan Manuel.

Finalmente, Juliana Calderón aseguró que no volverá a hablar públicamente del tema ni de Juan Manuel, ya que desea dejarlo descansar en paz.

Asimismo, concluyó afirmando que nunca fue “la moza” de Juan Manuel ni inventó la relación sentimental que sostuvo con él.

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