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Paola Jara conmocionó las redes con video de Emilia diciendo “papá”

Paola Jara compartió el momento preciso en el que su hija Emilia dijo “papá”, causando conmoción con su video.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Paola Jara desató ternura con video viral de Emilia
Paola Jara enternece redes con video de Emilia diciendo “papá”. (AFP/ Jason Koerner )

El 19 de noviembre de 2025, Jessi Uribe y Paola Jara anunciaron a través de sus redes sociales que, Emilia, su hija ya había nacido un día antes de dar la noticia; precisamente, compartieron las primeras imágenes de la cantante siendo mamá.

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Para Paola, su hija llegó a su vida siendo un gran milagro, pues no pensó que su sueño de ser madre se iba a cumplir, ya que intentó por mucho tiempo quedar en embarazo y no podía, e incluso perdió a dos bebés.

Cuando la artista contó esto, dejó sorprendidos a sus seguidores, ya que las dos veces que tuvo que irse por urgencia, tenía compromisos labores que tuvo sí o sí que cumplir, mientras guardaba el dolor y la nostalgia al cantar.

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Por esto es que, ambos cantantes presumen con mucho orgullo a su niña, quien ahora es su nueva compañía durante sus giras, actualmente están por Europa, donde Paola grabó a Emilia diciendo una de las palabras más esperadas.

¿Cuál es el video de la hija de Paola Jara y Jessi Uribe diciendo Papá?

En horas de la mañana de este jueves 14 de mayo, Paola Jara reveló un emocionante video de su hija Emilia, pues ella le decía a la niña que no quería decir “mamá”, sino “papá”. El clip estaba siendo grabado mientras que la vestía.

Paola Jara causó furor con video de Emilia hablando
Paola Jara desató ternura con video viral de Emilia. (AFP/ Raul ARBOLEDA)

Así mismo, se ve cómo Paola consiente a la niña mientras que le habla con voz tierna y Emilia reacciona con balbuceos, pero su mami le insiste que, ya como no quiere decir mamá, que repita “papá”.

En un buen intento para esto, Emilia por fin dice papá y la cantante solo le sonríe con orgullo.

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¿Paola Jara mostró la cara de su hija Emilia?

Emilia está a pocos días de cumplir seis meses y en este tiempo, tanto Paola Jara como Jessi Uribe, no han dejado verla de frente, pero sí han posteado fotos de ella estando de perfil y otros ángulos en los que dejan ver detalles de su carita.

Paola Jara enternece redes con video de Emilia diciendo “papá”
Paola Jara causó furor con video de Emilia hablando. (Foto/ Buen día, Colombia))

Sin embargo, la cantante ha dicho que no le parece correcto exponer a la niña estando tan bebé, mientras que, Jessi Uribe ha sido mas relajado con el tema.

Por su lado, el artista confesó que el día del bautizo de Emilia, sería la fecha indicada para dejarla ver, pero no se sabe si esto será así.

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