La Liendra habló de la herida en su rostro y señaló a Dani Duke como responsable

Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, se pronunció sobre la herida que mostró recientemente en su rostro y sorprendió al revelar que Dani Duke habría sido la responsable del incidente. Sus declaraciones rápidamente despertaron reacciones y curiosidad entre sus seguidores en redes sociales.

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¿Qué dijo La Liendra sobre la herida en su rostro y por qué señaló a Dani Duke?

Luego de recibir cientos de comentarios preguntando sobre qué le había sucedido en el labio, La Liendra decidió hacer frente a los comentarios y explicar por qué tenía una herida allí.

La Liendra explica su herida y menciona a Dani Duke. (Foto Canal RCN).

Durante la tarde de este viernes 15 de mayo, el creador de contenido compartió un corto video en el que explicó, en compañía de su novia Dani Duke, lo que había sucedido para terminar con el labio “quemado”.

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Según comentó, hace varios días le salió un “fuego” en esa zona y tanto su novia como su suegra le aconsejaron aplicarse límpido para que este se secara, dando como resultado un aspecto negro y reseco.

“Me salió un fueguito, y aquí la doña y mi suegra me dijeron que me echara límpido para que se me secara. Y la novia me echó límpido con el que lavan la ropa estos días. Ella dice que se me secó, pero yo digo que literalmente se secó fue la piel”.

Con esto, La Liendra cerró el tema al explicar que el resultado en su labio fue consecuencia del tratamiento casero aplicado, lo que generó la apariencia que llamó la atención de sus seguidores en redes sociales.

¿Qué es un “fuego en la boca”?

El herpes labial, conocido popularmente como “fuego”, es una infección viral común causada por el virus del herpes simple (VHS-1). Se manifiesta como un grupo de pequeñas ampollas en los labios, generalmente en los bordes, que con los días se rompen y sanan por sí solas, sin necesidad de tratamiento.

Estas lesiones suelen aparecer tras el contacto directo con una persona infectada, por ejemplo mediante besos o al compartir utensilios, bálsamos labiales o toallas.