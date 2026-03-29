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¿Manuela QM y Blessd regresaron? Foto juntos desata rumores de reconciliación

Una foto de Manuela QM y Blessd juntos desató rumores de reconciliación entre sus seguidores.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Manuela QM y Blessd regresaron? Foto juntos enciende rumores de reconciliación
¿Manuela QM y Blessd regresaron? Foto juntos enciende rumores de reconciliación (Foto IA) (Foto Franck Fife / AFP)

El cantante Blessd y la creadora de contenido Manuela QM vuelven a estar en el centro de la conversación digital tras una imagen que encendió las especulaciones sobre una posible reconciliación.

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En los últimos meses, ambos han sido protagonistas de rumores relacionados con una crisis en su relación, especialmente después de versiones que apuntaban a una posible infidelidad.

Aunque ninguno confirmó directamente una ruptura, varias señales en redes sociales hicieron pensar a sus seguidores que ya no estaban juntos.

Foto de Blessd y Manuela QM juntos desata rumores de reconciliación
Foto de Blessd y Manuela QM juntos desata rumores de reconciliación (Foto Mike Coppola / AFP)

¿Blessd y Manuela QM regresaron?

El pasado 28 de marzo, Blessd vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al presentarse por primera vez en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde logró un lleno total. El evento reunió a miles de fanáticos y contó con la participación de artistas invitados como Kris R, Maluma y Anuel AA.

Sin embargo, más allá del espectáculo musical, lo que realmente captó la atención fue una publicación posterior del artista en sus redes sociales.

En medio de varias imágenes del concierto, apareció una fotografía en la que se le ve junto a Manuela QM. En la imagen, ella sostiene su mano mientras lo observa sonriente, dejando ver además su embarazo.

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La escena generó una ola de reacciones entre los seguidores, quienes no esperaban verla presente en un evento tan importante, especialmente tras los recientes rumores de distanciamiento.

Para muchos, este gesto fue interpretado como una posible señal de acercamiento entre ambos.

¿Qué dijo Blessd sobre su relación con Manuela QM?

Días antes del concierto, Blessd había hablado sobre su situación personal durante una transmisión en vivo con el streamer Westcol. Allí se refirió a los rumores de infidelidad, negando haber sido desleal y explicando que ciertas interacciones en redes sociales fueron malinterpretadas.

El artista aseguró que suele compartir contenido de personas que utilizan su música como parte de la promoción de sus lanzamientos. Además, explicó que decidió no pronunciarse en su momento para evitar darle visibilidad a especulaciones que, según él, buscaban generar polémica.

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En cuanto a Manuela, Blessd tuvo palabras positivas, destacando sus cualidades y asegurando que es una mujer importante en su vida. Sin embargo, al ser consultado sobre el estado actual de la relación, evitó dar una respuesta concreta, lo que dejó más dudas que certezas.

La reciente fotografía ha reavivado el interés de los seguidores, quienes ven en este gesto un posible indicio de reconciliación.

No obstante, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado oficialmente si retomaron su relación, por lo que todo sigue siendo parte de las interpretaciones en redes sociales.

Blessd y Manuela QM reaparecen juntos y desatan rumores de regreso
Blessd y Manuela QM reaparecen juntos y desatan rumores de regreso (Foto Dimitrios Kambouris)
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