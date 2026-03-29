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¿Cintia Cossio está embarazada? La influencer confesó la verdad tras rumores

Cintia Cossio reaccionó a rumores de embarazo y aclaró la verdad tras una noticia falsa en redes sociales.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Cintia Cossio está embarazada? La influencer confesó la verdad tras rumores
¿Cintia Cossio está embarazada? La influencer confesó la verdad tras rumores (Foto freepik) (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido Cintia Cossio volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de que comenzaran a circular rumores sobre un supuesto nuevo embarazo.

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Ante la viralización de esta información, la influencer no dudó en reaccionar y aclarar la situación.

Cintia Cossio responde a rumores de embarazo y aclara la verdad
Cintia Cossio responde a rumores de embarazo y aclara la verdad (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

¿Qué dijo Cintia Cossio frente a los rumores de embarazo?

Todo comenzó a raíz de una publicación en Facebook en la que se aseguraba que Cintia estaría esperando gemelos.

La supuesta noticia también mencionaba que su hermano, Yeferson Cossio, habría reaccionado con lágrimas de felicidad ante la noticia.

El contenido incluía una imagen de Yeferson llorando, acompañada de una fotografía de Cintia junto a sus hijos, lo que hizo que varios usuarios creyeran en la veracidad de la información.

Sin embargo, la imagen utilizada del creador de contenido no correspondía a ese contexto, ya que en realidad pertenece a un momento en el que el creador de contenido compartió la triste noticia del fallecimiento de una de sus mascotas.

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Frente a la difusión de esta información, Cintia decidió pronunciarse en sus historias de Instagram. Allí compartió una captura de la publicación y respondió con ironía, dejando claro que se trataba de una noticia falsa.

En su mensaje, expresó que este tipo de contenidos ya parecen “arte”, acompañando sus palabras con un emoji de risa, lo que evidenció su postura relajada frente a la situación.

La respuesta de la influencer rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes reaccionaron entre risas y críticas hacia la desinformación que circula en redes sociales.

¿Cuántos hijos tiene Cintia Cossio?

Actualmente, Cintia Cossio es madre de dos hijos. El mayor es Thiago, de 10 años, mientras que el menor, Lucca, nació el 3 de septiembre de 2025 y aún no cumple su primer año de vida. Ambos son fruto de su relación con Jhoan López.

La influencer suele compartir momentos de su vida familiar en redes sociales, mostrando diferentes facetas de su maternidad.

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De hecho, recientemente ha publicado contenido relacionado con los intereses de su hijo mayor, quien ha desarrollado una gran afición por los aviones. Según ha mostrado, el niño reconoce modelos, se interesa por coordenadas y sigue con atención temas relacionados con viajes.

La influencer no ha comentado sobre si tiene interés por agrandar su familia con otro pequeño, teniendo en cuenta que hace menos de un año tuvo a su segundo bebé.

Cintia Cossio es madre de dos niños: Thiago y Lucca
Cintia Cossio es madre de dos niños: Thiago y Lucca (Foto Canal RCN)
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