Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

J Balvin pidió ayuda tras discusión con Valentina Ferrer: “llamen a la policía”

J Balvin desató reacciones en redes tras compartir una curiosa discusión con su esposa Valentina Ferrer en redes.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
J Balvin expuso a Valentina Ferrer en divertido momento y pidió ayuda
J Balvin expuso a Valentina Ferrer en divertido momento y pidió ayuda. (Foto AFP: Cindy Ord).

El reconocido cantante colombiano J Balvin volvió a llamar la atención de sus seguidores tras compartir un divertido momento junto a su esposa Valentina Ferrer, donde una pequeña discusión terminó con el artista reaccionando entre risas y pidiendo a sus fans que “llamen a la policía”.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre J Balvin y Valentina Ferrer?

Durante la tarde de este jueves 28 de mayo, J Balvin sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir una serie de videos junto a su esposa Valentina Ferrer, quien aparentemente se encontraba de mal genio. Aunque el artista no reveló mayores detalles sobre lo ocurrido, sí dejó ver parte de la situación a través de sus historias de Instagram.

Valentina Ferrer rompe el silencio sobre su relación con J Balvin
Valentina Ferrer sorprende al revelar crisis con J Balvin. (AFP/ Amy Sussman)

La situación llamó aún más la atención cuando el cantante publicó nuevos videos retractándose y asegurando que, supuestamente, el del mal genio era él. No obstante, el clip estuvo acompañado de un mensaje en el que insinuó que habría sido obligado a decirlo.

Artículos relacionados

Luego, compartió otro video en el que, entre susurros, pedía que llamaran a la policía.

“Me retracto, todo está bien aquí en el carro, no pasa nada. El que tenía mal genio era yo, disculpen. Nadie me está presionando, ayuda, ayuda… Llamen a la policía, llamen a la policía. Por favor, llámenla”.

Lo cierto es que todo se trató de una broma por parte de Balvin y de un momento divertido que quiso compartir junto a Valentina Ferrer para sacarle una sonrisa, dejando ver que entre ambos todo estaría bien.

¿Valentina Ferrer reaccionó al pedido de ayuda de J Balvin?

De hecho, en medio de los videos, Valentina Ferrer lanzó varios comentarios en los que aseguró que aguantar a J Balvin no era tan fácil. Además, dejó en evidencia que el artista evitaba enfocarla demasiado porque, según ella, podía “escracharlo”.

Artículos relacionados

“Todo el mundo sabe que aguantarte no está fácil, haz una encuesta... Déjame hablar... Él corta los videos porque sabe que yo lo puedo escrachar. 3, 2, 1...”.

Sin embargo, todo se trató de un momento divertido entre la pareja, quienes terminaron tomándose la situación entre risas y en tono de broma.

Valentina Ferrer destapa lo que pasó en su relación con J Balvin
Valentina Ferrer rompe el silencio sobre su relación con J Balvin. ( AFP/ RGiorgio Viera)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón sorprendió al pedir votos para Alejandro Estrada en La casa de los famosos Yina Calderón

Yina Calderón sorprendió al pedir votos para finalista de La casa de los famosos, ¿quién?

Yina Calderón anunció su apoyo a un finalista de La casa de los famosos e hizo una petición a su fandom.

Exparticipante de MasterChef Celebrity confirmó el nacimiento de su bebé: así lo anunció Talento nacional

Exparticipante de MasterChef Celebrity confirmó el nacimiento de su bebé: así lo anunció

En las últimas horas, un reconocido exparticipante de MasterChef Celebrity confesó el nacimiento de su bebé con emotiva foto.

Shaira reveló su finalista favorito de La casa de los famosos, ¿de quién se trata? Shaira

Reconocida cantante colombiana reveló su finalista favorito de La casa de los famosos, ¿quién es?

La artista sorprendió a sus seguidores al destapar el nombre del participante que apoya para ganar el reality.

Lo más superlike

Nicky Jam en Bogotá Nicky Jam

Habilitan nueva boletería para el concierto de Nicky Jam en Bogotá: ¿cómo conseguir las entradas?

Una de las voces más importantes del género urbano llega a Bogotá. Nicky Jam se presentará por primera vez en el Estadio Nemesio Camacho El Campín

Beba ganó el premio a la más competitiva dentro de La casa La casa de los famosos

Este fue el polémico premio que Beba se llevó en La casa de los famosos: "por eso llegué al top 5"

¡Duelo en Colombia! Falleció reconocido periodista: así se confirmó la dolorosa noticia, ¿quién fue? Talento nacional

¡Duelo en Colombia! Falleció reconocido periodista: así se confirmó la dolorosa noticia, ¿quién fue?

Estos son los pasos diarios que podrían ayudar a bajar de peso y mejorar la salud Salud y Belleza

¿Cuánto se debe caminar al día para bajar de peso? Estos son los pasos recomendados

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”