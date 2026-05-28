J Balvin pidió ayuda tras discusión con Valentina Ferrer: “llamen a la policía”
J Balvin desató reacciones en redes tras compartir una curiosa discusión con su esposa Valentina Ferrer en redes.
El reconocido cantante colombiano J Balvin volvió a llamar la atención de sus seguidores tras compartir un divertido momento junto a su esposa Valentina Ferrer, donde una pequeña discusión terminó con el artista reaccionando entre risas y pidiendo a sus fans que “llamen a la policía”.
¿Qué pasó entre J Balvin y Valentina Ferrer?
Durante la tarde de este jueves 28 de mayo, J Balvin sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir una serie de videos junto a su esposa Valentina Ferrer, quien aparentemente se encontraba de mal genio. Aunque el artista no reveló mayores detalles sobre lo ocurrido, sí dejó ver parte de la situación a través de sus historias de Instagram.
La situación llamó aún más la atención cuando el cantante publicó nuevos videos retractándose y asegurando que, supuestamente, el del mal genio era él. No obstante, el clip estuvo acompañado de un mensaje en el que insinuó que habría sido obligado a decirlo.
Luego, compartió otro video en el que, entre susurros, pedía que llamaran a la policía.
“Me retracto, todo está bien aquí en el carro, no pasa nada. El que tenía mal genio era yo, disculpen. Nadie me está presionando, ayuda, ayuda… Llamen a la policía, llamen a la policía. Por favor, llámenla”.
Lo cierto es que todo se trató de una broma por parte de Balvin y de un momento divertido que quiso compartir junto a Valentina Ferrer para sacarle una sonrisa, dejando ver que entre ambos todo estaría bien.
¿Valentina Ferrer reaccionó al pedido de ayuda de J Balvin?
De hecho, en medio de los videos, Valentina Ferrer lanzó varios comentarios en los que aseguró que aguantar a J Balvin no era tan fácil. Además, dejó en evidencia que el artista evitaba enfocarla demasiado porque, según ella, podía “escracharlo”.
“Todo el mundo sabe que aguantarte no está fácil, haz una encuesta... Déjame hablar... Él corta los videos porque sabe que yo lo puedo escrachar. 3, 2, 1...”.
Sin embargo, todo se trató de un momento divertido entre la pareja, quienes terminaron tomándose la situación entre risas y en tono de broma.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike