En las últimas horas, un reconocido actor y exparticipante de una de las anteriores ediciones de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN se ha convertido en tendencia no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por hacer sorpresiva confesión en sus redes.

Por su parte, el actor ha sido tendencia a través de las distintas plataformas digitales al revelar que nació su hijo y lo anunció mediante una emotiva fotografía junto a su esposa, con quien ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas.

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¿Quién es el exparticipante de MasterChef Celebrity que anunció el nacimiento de su hijo?

El nombre de Ricardo Henao se ha convertido en tendencia a través de las redes sociales no solo por demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por confesar que nació su bebé.

Ricardo Henao anunció el nacimiento de su bebé. | Foto: Canal RCN

La noticia fue confirmada a través de una publicación compartida por parte de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 100 mil seguidores, en la que se evidencia que está atravesando por un importante momento, pues, hace unos meses había confesado que su pareja estaba embarazada, pero ya nació su bebé.

En la fotografía se evidencia que Ricardo está disfrutando de un especial momento junto a su pareja llamada Jess y su bebé.

Aunque por el momento se evidencia cuál es el género de su bebé, se refleja que está atravesando por un importante momento al compartir esta nueva faceta que está atravesando a nivel personal.

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¿Cómo fue el paso de Ricardo Henao en una de las anteriores ediciones de MasterChef Celebrity?

Recordemos que hace unos años, Ricardo Henado generó una gran variedad de opiniones por parte de los televidentes tras ser uno de los exparticipantes de la cocina de MasterChef Celebrity en la que demostró su gran talento en la cocina.

Edta fotografía compartió Ricardo Henao junto a su familia. | Foto: Canal RCN

Así también, Ricardo tuvo la oportunidad en demostrar que una de sus principales habilidades no solo está en el campo de la actuación, sino que también, en la cocina al demostrar sus habilidades en las que cautivó con su gran potencial en la cocina.