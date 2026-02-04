Así recordó Paola Jara su paso por los Grammy 2026: "¡Sigo sin creerlo!"

Paola Jara atraviesa uno de los momentos más trascendentales de su carrera artística y personal, y dejó claro que aún le cuesta asimilar lo que vivió en los Grammy 2026, una noche que marcó un antes y un después en su historia profesional.

A través de sus redes sociales, la artista compartió un video caminando por la alfombra roja, reflejando la emoción y el asombro de haber sido parte de uno de los escenarios más importantes de la industria musical a nivel mundial.

¿Cómo vivió Paola Jara su noche en los Grammy 2026?

Durante la velada, la artista compartió momentos de entrevistas y expresó que aún sentía que todo parecía un sueño, caminar por la alfombra roja, atender a medios internacionales y representar a Colombia en un espacio tan competitivo fue, para ella, una experiencia cargada de orgullo y gratitud.

Paola Jara revivió su paso por los Grammy y confesó que todavía no cae en cuenta.(Foto: Canal RCN)

La cantante resaltó que este logro no llegó de forma aislada, sino como resultado de años de trabajo, perseverancia y amor por un género que muchas veces ha tenido que abrirse camino con esfuerzo dentro de la industria global.

Para Paola, estar allí fue también una forma de reivindicar la música popular y demostrar que su alcance va mucho más allá de las fronteras nacionales.

¿Por qué la nominación de Paola Jara marca un logro para la música popular colombiana?

El reconocimiento obtenido por su álbum Sin Rodeos representa un punto clave para el género, la nominación en la categoría de Mejor Álbum Mexicana en los Grammy anglo pone en evidencia que la música popular colombiana está logrando nuevos espacios de visibilidad y valoración en escenarios internacionales.

La cantante ha insistido en que su nominación es también un triunfo colectivo, un paso importante para que más mujeres tengan representación en categorías donde históricamente han predominado otras figuras y estilos.

¿Cómo se entrelaza este logro para Paola Jara con su etapa como madre?

Más allá del impacto profesional, Paola Jara ha vivido este momento en una etapa especialmente significativa de su vida personal, la artista atraviesa su rol de maternidad, una experiencia que ella misma ha descrito como desafiante, transformadora y llena de aprendizajes.

Paola Jara compartió un video caminando por la alfombra roja de los Grammy 2026.(Foto AFP: Romain Maurice).

Su historia se convierte así en un mensaje de inspiración para muchas mujeres que buscan equilibrar sus proyectos personales, familiares y profesionales sin renunciar a sus metas.

La presencia de Paola Jara en los Grammy 2026 no solo quedará en la memoria como una noche inolvidable, sino como un símbolo de avance, representación y esperanza para la música colombiana y para todas aquellas mujeres que creen en su talento y en el poder de la constancia.