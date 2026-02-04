Corista de Yeison Jiménez comparte emotivo recuerdo del primer día junto a él

Camilo Tovar, corista y acordeonero que hizo parte del camino musical de Yeison Jiménez, compartió un fragmento audiovisual que corresponde a los primeros momentos que vivieron juntos en tarima, cuando todo estaba apenas comenzando.

El material, publicado en sus redes sociales, muestra una etapa temprana de Yeison Jiménez, lejos de los grandes escenarios y las multitudes que hoy cantan sus canciones.

¿Qué revela este video sobre los primeros pasos de Yeison Jiménez?

No se trata solo de la música, sino de la energía que transmitía incluso en sus inicios, la naturalidad con la que se desenvolvía y la conexión genuina con los músicos que lo rodeaban son detalles que hoy cobran un valor especial.

Para Camilo Tovar, ese primer encuentro marcó el inicio de una experiencia que definiría su crecimiento profesional y personal, pues desde el primer concierto quedó claro que el proyecto tenía una esencia distinta.

¿Por qué la relación en tarima entre Camilo Tovar y Yeison Jiménez fue tan significativa?

La publicación no se limitó al video, vino acompañado de un mensaje cargado de emoción en el que Camilo recordó cómo cada presentación se sentía como una complicidad entre amigos.

Camilo Tovar evocó su primer momento junto a Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Esa conexión, según dejó ver, fue la misma tanto en el primer concierto como en el último, demostrando que el respeto y la admiración se mantuvieron intactos con el paso del tiempo.

¿Cuál es el legado que Yeison Jiménez dejó en su equipo?

Más allá del aprendizaje musical, Camilo destacó enseñanzas que hoy sigue aplicando, la importancia de no detenerse, de mantener claras las metas y de trabajar con amor y autenticidad.

Camilo Tovar recordó la complicidad y los sueños compartidos con Yeison Jiménez sobre el escenario. (AFP: Romain Maurice)

El mensaje que acompaña el video deja claro que Yeison Jiménez no solo fue un líder en el escenario, sino también un guía que impulsó a quienes lo rodeaban a creer en sus capacidades y a proyectarse a futuro.

La reacción de los seguidores no se hizo esperar y muchos agradecieron que se compartiera este material inédito, pues permitió ver una faceta más humana y cercana del artista.