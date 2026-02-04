Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Video muestra a la esposa de Yeison Jiménez siendo consolada por otro artista en su homenaje

Publican video donde se ve a Sonia, esposa de Yeison Jiménez, siendo consolada por otro cantante en su homenaje en El Campín.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El momento más emotivo del homenaje a Yeison Jiménez quedó grabado en video
El momento más emotivo del homenaje a Yeison Jiménez quedó grabado en video. (Foto Canal RCN | Freepik).

El pasado sábado 31 de enero se realizó uno de los homenajes más grandes al difunto artista Yeison Jiménez en El Campín. Al evento asistió su esposa, Sonia, quien fue captada mientras otro artista la consolaba durante el tributo a su esposo.

¿Quién fue el artista que consoló a Sonia, esposa de Yeison Jiménez, durante su homenaje en El Campín?

Como un acto de empatía hacia la familia del difunto cantante de música popular, varios artistas se presentaron en el homenaje que, junto a su equipo de trabajo, organizaron en El Campín. Entre ellos estuvo Pasabordo, la agrupación que acompañó a Yeison durante la creación de varios de sus éxitos musicales.

Homenaje a Yeison Jiménez en El Campín.
Homenaje a Yeison Jiménez en El Campín. (Foto Canal RCN).

Fue precisamente uno de sus integrantes quien se acercó a Sonia, esposa del artista, y a la madre de Yeison para darles un abrazo de fortaleza en medio de la lamentable pérdida.

En el audiovisual compartido en la cuenta oficial de Instagram de Juan Gabriel Rodríguez Monsalve, mejor conocido como Gabo Pasabordo, se puede ver al joven artista darle un largo abrazo a Sonia mientras suena de fondo la interpretación en vivo de ‘El Mejor’, canción que Yeison grabó junto a Chayín Rubio.

Homenaje a Yeison Jiménez.
Homenaje a Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN).

“Aquí abrazando a la esposa y a la madre de Yei mientras cantaban Soy el mejor, solo Dios sabe el dolor de una madre. Dios me regaló un don para dar paz y el Espíritu Santo el don de dar salud”, escribió Gabo junto al audiovisual.

El gesto que quedó registrado en video y que, sin palabras, transmitió toda la fortaleza y el cariño hacia Sonia y la mamá de Yeison en un momento tan difícil, generó todo tipo de reacciones entre los seguidores del difunto artista.

¿Cómo y cuándo falleció Yeison Jiménez, cantante de música popular?

Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo junto a cinco personas más que se encontraban junto a él.

Según un informe revelado por la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC) la avioneta de matrícula N325FA que inició su despegue el pasado sábado 10 de enero en el aeródromo Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá, con rumbo a Medellín contaba con todos los requisitos técnicos para su correcto funcionamiento. Sin embargo, un desafortunado hecho ocasionó que esta no ganara la suficiente altura y terminara colisionando contra la vereda Romita.

