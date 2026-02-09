Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jessica Cediel responde a las críticas en redes por su actitud: "Hay un padre que todo lo ve"

Jessica Cediel aseguró que ya no le afectan las críticas, pues entiende que siempre será juzgada por lo que hace y cree.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Jessica Cediel aseguró que entendió que siempre será criticada haga lo que haga.
Jessica Cediel aseguró que entendió que siempre será criticada haga lo que haga. Foto: AFP - Rodrigo Varela

Jessica Cediel habló abiertamente sobre el impacto que han tenido las críticas en su vida y dejó claro que llegó a un punto de madurez emocional en el que los comentarios negativos ya no determinan su bienestar.

Lejos de victimizarse optó por una reflexión honesta sobre la exposición pública y el costo que implica mostrarse auténtica en plataformas digitales.

Artículos relacionados

¿Por qué Jessica Cediel decidió hablar sobre las críticas?

Según explicó en sus publicaciones, la comunicadora entiende que su imagen y su forma de vivir siempre serán motivo de opinión ajena y aseguró que durante mucho tiempo intentó encajar o justificarse, pero hoy reconoce que no importa cuánto se esfuerce, siempre habrá alguien dispuesto a señalarla.

Esta claridad le permitió tomar distancia emocional y dejar de cargar con expectativas que no le pertenecen, aceptar que la crítica es inevitable ha sido un acto de liberación, pues le devolvió el control sobre su propia narrativa y la tranquilidad que tanto había buscado.

Artículos relacionados

¿Qué tipo de comentarios ha recibido Jessica Cediel en redes sociales?

La modelo confesó que ha sido cuestionada incluso por aspectos que considera profundamente personales, comentó que muchos usuarios la atacan por usar ropa considerada “atrevida”, argumentando que ese tipo de vestuario no corresponde a una mujer que expresa su fe en Dios.

Jessica Cediel en los Premios Juventud 2015.
Jessica señaló que ha sido juzgada por su forma de vestir y por sus posturas. Foto | Gustavo Caballero.

Ante este panorama, Jessica dejó claro que la espiritualidad no debería encasillarse en estereotipos ni imponerse desde la opinión externa, para ella, la fe se vive de manera personal, y no depende de la apariencia ni de cumplir con normas ajenas.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje le envió Jessica Cediel a quienes la critican?

Más allá de confrontar, Cediel hizo una invitación directa a quienes la siguen y a quienes la atacan, les pidió que la “suelten”, que dejen de cargarla con prejuicios y le permitan vivir su día a día en paz.

Jessica Cediel asiste a la Persona del Año 2015 de los Latin GRAMMY en honor a Roberto Carlos.
Jessica Cediel habló sin filtros y dejó claro que las críticas ya no la afectan. Foto | Frazer Harrisom.

Su mensaje fue interpretado como un llamado a la empatía y al autocuidado emocional, recordando que detrás de cada perfil hay un ser humano, con esta reflexión, Jessica Cediel reafirma su decisión de priorizar la calma, la coherencia con sus valores y la libertad de ser quien es, sin pedir permiso ni disculpas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Altafulla hizo la confesión durante una entrevista en el podcast 40 Grados. Altafulla

Altafulla habló del “buen ojo” que tiene su mamá para elegir a las parejas

Altafulla sorprendió al revelar en un podcast que lo más loco que hizo por amor fue irse en contra de sus padres, una decisión que hoy mira con otra perspectiva.

Karola confirma que no llega a hacer amigos a La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Karola confirma que no llega a hacer amigos a La casa de los famosos, "no soy amiga de nadie"

Karola sorprendió al hablar acerca de sus compañeros de La casa de los famosos 3 y revelar cuáles son sus planes con ellos.

Johanna Fadul sorprendió Johanna Fadul

Johanna Fadul sorprendió con inesperada confesión sobre La casa de los famosos: “Quiero estar allá”

Johanna Fadul sorprendió al admitir que aún sigue pendiente de sus excompañeros en La casa de los famosos Colombia 3.

Lo más superlike

Luis Alfonso se casa de nuevo Talento nacional

Luis Alfonso se casará por tercera vez, así fue la romántica propuesta de matrimonio

El artista Luis Alfonso sorprendió a su esposa al pedirle matrimonio por tercera vez.

Manuela Ortiz, novia de Nicolás Arrieta, habla sin celos sobre Mariana Zapata La casa de los famosos

Novia de Nicolás Arrieta responde si le incomoda Mariana Zapata: así fue su inesperada confesión

Reconocida influencer revela que perdió su tercer embarazo Talento internacional

Reconocida influencer revela la dura pérdida de su tercer embarazo

Pepe Aguilar lanza directas advertencias a youtuber que habló sobre Ángela Aguilar Pepe Aguilar

Pepe Aguilar lanza directas advertencias a youtuber que habló sobre Ángela Aguilar

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano