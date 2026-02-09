Jessica Cediel responde a las críticas en redes por su actitud: "Hay un padre que todo lo ve"

Jessica Cediel habló abiertamente sobre el impacto que han tenido las críticas en su vida y dejó claro que llegó a un punto de madurez emocional en el que los comentarios negativos ya no determinan su bienestar.

Lejos de victimizarse optó por una reflexión honesta sobre la exposición pública y el costo que implica mostrarse auténtica en plataformas digitales.

Artículos relacionados Kika Nieto Kika Nieto abrió su corazón y reveló detalles inéditos de su boda

¿Por qué Jessica Cediel decidió hablar sobre las críticas?

Según explicó en sus publicaciones, la comunicadora entiende que su imagen y su forma de vivir siempre serán motivo de opinión ajena y aseguró que durante mucho tiempo intentó encajar o justificarse, pero hoy reconoce que no importa cuánto se esfuerce, siempre habrá alguien dispuesto a señalarla.

Esta claridad le permitió tomar distancia emocional y dejar de cargar con expectativas que no le pertenecen, aceptar que la crítica es inevitable ha sido un acto de liberación, pues le devolvió el control sobre su propia narrativa y la tranquilidad que tanto había buscado.

Artículos relacionados Mariana Zapata Marilyn Patiño habló de Mariana Zapata tras su salida de La casa de los famosos: "Se montó en una película"

¿Qué tipo de comentarios ha recibido Jessica Cediel en redes sociales?

La modelo confesó que ha sido cuestionada incluso por aspectos que considera profundamente personales, comentó que muchos usuarios la atacan por usar ropa considerada “atrevida”, argumentando que ese tipo de vestuario no corresponde a una mujer que expresa su fe en Dios.

Jessica señaló que ha sido juzgada por su forma de vestir y por sus posturas. Foto | Gustavo Caballero.

Ante este panorama, Jessica dejó claro que la espiritualidad no debería encasillarse en estereotipos ni imponerse desde la opinión externa, para ella, la fe se vive de manera personal, y no depende de la apariencia ni de cumplir con normas ajenas.

Artículos relacionados La casa de los famosos Novia de Nicolás Arrieta responde si le incomoda Mariana Zapata: así fue su inesperada confesión

¿Qué mensaje le envió Jessica Cediel a quienes la critican?

Más allá de confrontar, Cediel hizo una invitación directa a quienes la siguen y a quienes la atacan, les pidió que la “suelten”, que dejen de cargarla con prejuicios y le permitan vivir su día a día en paz.

Jessica Cediel habló sin filtros y dejó claro que las críticas ya no la afectan. Foto | Frazer Harrisom.

Su mensaje fue interpretado como un llamado a la empatía y al autocuidado emocional, recordando que detrás de cada perfil hay un ser humano, con esta reflexión, Jessica Cediel reafirma su decisión de priorizar la calma, la coherencia con sus valores y la libertad de ser quien es, sin pedir permiso ni disculpas.