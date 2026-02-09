Jessica Cediel responde a las críticas en redes por su actitud: "Hay un padre que todo lo ve"
Jessica Cediel aseguró que ya no le afectan las críticas, pues entiende que siempre será juzgada por lo que hace y cree.
Jessica Cediel habló abiertamente sobre el impacto que han tenido las críticas en su vida y dejó claro que llegó a un punto de madurez emocional en el que los comentarios negativos ya no determinan su bienestar.
Lejos de victimizarse optó por una reflexión honesta sobre la exposición pública y el costo que implica mostrarse auténtica en plataformas digitales.
¿Por qué Jessica Cediel decidió hablar sobre las críticas?
Según explicó en sus publicaciones, la comunicadora entiende que su imagen y su forma de vivir siempre serán motivo de opinión ajena y aseguró que durante mucho tiempo intentó encajar o justificarse, pero hoy reconoce que no importa cuánto se esfuerce, siempre habrá alguien dispuesto a señalarla.
Esta claridad le permitió tomar distancia emocional y dejar de cargar con expectativas que no le pertenecen, aceptar que la crítica es inevitable ha sido un acto de liberación, pues le devolvió el control sobre su propia narrativa y la tranquilidad que tanto había buscado.
¿Qué tipo de comentarios ha recibido Jessica Cediel en redes sociales?
La modelo confesó que ha sido cuestionada incluso por aspectos que considera profundamente personales, comentó que muchos usuarios la atacan por usar ropa considerada “atrevida”, argumentando que ese tipo de vestuario no corresponde a una mujer que expresa su fe en Dios.
Ante este panorama, Jessica dejó claro que la espiritualidad no debería encasillarse en estereotipos ni imponerse desde la opinión externa, para ella, la fe se vive de manera personal, y no depende de la apariencia ni de cumplir con normas ajenas.
¿Qué mensaje le envió Jessica Cediel a quienes la critican?
Más allá de confrontar, Cediel hizo una invitación directa a quienes la siguen y a quienes la atacan, les pidió que la “suelten”, que dejen de cargarla con prejuicios y le permitan vivir su día a día en paz.
Más allá de confrontar, Cediel hizo una invitación directa a quienes la siguen y a quienes la atacan, les pidió que la "suelten", que dejen de cargarla con prejuicios y le permitan vivir su día a día en paz.

Su mensaje fue interpretado como un llamado a la empatía y al autocuidado emocional, recordando que detrás de cada perfil hay un ser humano, con esta reflexión, Jessica Cediel reafirma su decisión de priorizar la calma, la coherencia con sus valores y la libertad de ser quien es, sin pedir permiso ni disculpas.