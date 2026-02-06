Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yaya Muñoz rompió el silenció y destapó el motivo de su ruptura con José Rodríguez: "lo intentamos"

Yaya Muñoz concedió una entrevista en la que contó detalles de las razones que los llevaron a ambos a terminar su relación.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yaya Muñoz y José Rodríguez en La casa de los famosos Colombia.
Yaya Muñoz reveló la razón por la que terminó con José Rodríguez. Foto | Canal RCN.

Yaya Muñoz, una de las figuras que por estos días ha captado la atención en redes sociales por cuenta de sus opiniones en el programa 'Tamo en Vivo', recientemente terminó con el misterio y reveló la verdadera razón por la que su relación con José Rodríguez llegó a su fin.

¿Por qué se terminó la relación de Yaya Muño y José Rodríguez?

Durante una entrevista que la presentadora concedió al programa Buen día Colombia, contó detalles de su pasada relación con su ahora expareja, y dio a conocer por qué no lograron seguir juntos como lo venían haciendo hasta hace algunos meses.

"No nos entendíamos, lo intentamos, fue algo muy bonito que se vivió en La casa de los famosos, pero yo creo que sí hay que conocerse más a la hora de salir de un reality", señaló, dejando atrás de una vez por todas, cualquier tipo de especulación que se haya generado sobre el tema.

¿Por qué terminaron Yaya Muñoz y José Rodriguez?

De acuerdo con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, las emociones y todo lo que se experimenta allí adentro, así como el amor, es muy diferente a "la realidad de afuera".

En respuesta Orlando Liñán, quien la interrogó para saber si en realidad si era verdad lo que presumían o todo era pantomima, Yaya aseguró que todo era real, incluso reveló que ellos vivieron juntos desde que salieron del reality y hasta los primeros días de diciembre, época en la que habrían terminado.

Yaya Muñoz y José Rodríguez en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Yaya Muñoz sobre su ruptura con José Rodríguez. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre su relación con José Rodríguez?

Y aunque el noviazgo llegó a su fin, Muñoz no perdió la posibilidad para admitir que todo se acabó, ambos vivieron momentos lindos que son los ahora guarda en su memoria.

Según lo comentó la exhabitante de la casa más famosa del país quien hizo parte de la segunda temporada, por ahora se encuentra completamente enfocada en su carrera, puntualmente en su participación como panelista del podcast anteriormente mencionado, pues para muchos de sus seguidores, desde que confirmó que estaba soltera, ha sobresalido mucho más en su trabajo.

Yaya Muñoz y José Rodríguez en La casa de los famosos Colombia.
La verdad detrás de la ruptura de Yaya y José. Foto | Canal RCN.
