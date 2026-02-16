La Segura reaccionó a un comentario donde la llamaban “señora de las lomas”

La Segura respondió con humor y creatividad a un seguidor que aseguró que, desde que se convirtió en madre, ya no se viste como antes y que ahora luce como “una señora de las lomas”, insinuando que su estilo se volvió más sobrio y tradicional.

¿Qué dijo La Segura sobre el mensaje de su seguidor?

La Segura aparece seleccionando prendas más ajustadas, combinaciones llamativas y un maquillaje más intenso, recordando la estética que la caracterizaba años atrás y mientras se alista frente a la cámara, va narrando con tono divertido cómo armaba sus looks cuando su vida tenía otras prioridades y rutinas.

Admitió que, efectivamente, su estilo ha cambiado, pero aclaró que no se trata de una imposición externa sino de una transformación ligada a su nueva etapa como mamá.

Más allá del maquillaje o las prendas, aseguró que lo importante es sentirse cómoda y coherente con el momento vital que se atraviesa.

¿Por qué la respuesta de La Segura conectó con tantas mujeres?

El video generó miles de reacciones porque tocó un tema con el que muchas mujeres se identifican, la presión social sobre la imagen después de la maternidad, y algunas personas esperan que nada cambie, mientras otras critican cualquier transformación.

La Segura, aseguró que su forma de vestir cambió tras convertirse en madre. (Foto Canal RCN)

La Segura subrayó que no existe una regla universal pues cada mujer puede vestirse como prefiera, sin importar si es madre, soltera o está en cualquier otra etapa, y en su caso, expresó que, aunque disfruta y recuerda con cariño los outfits más atrevidos que solía usar, hoy prioriza la versatilidad y la practicidad.

¿Cuál fue el mensaje de La Segura en el video compartido?

Al final del video, envió un mensaje directo, cambiar no significa perder esencia y la evolución personal también se refleja en la ropa, en el maquillaje y en la actitud.

La Segura mostró paso a paso uno de sus outfits de soltería para comparar etapas. (Foto: Canal RCN)

Para ella, vestirse de forma más relajada no implica dejar de ser quien es, sino ajustar su imagen a una rutina distinta, y en lugar de confrontar, eligió reírse de la situación y mostrar que la identidad no depende exclusivamente del tipo de prendas que se usen.