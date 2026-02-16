Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Norma Nivia y Mateo Varela se casaron? Este fue el divertido video que emocionó a los fans

Mateo Varela aprovechó la oportunidad para presentar a Norma Nivia como su esposa, y la reacción de la actriz se volvió viral.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El divertido video que hizo a los fans pensar que Norma Nivia y Mateo Varela se casaron
El divertido video que hizo a los fans pensar que Norma Nivia y Mateo Varela se casaron. (Foto Canal RCN | Freepik).

La reconocida pareja conformada por Norma Nivia y Mateo Varela continúa más junta que nunca, pues desde su paso por La casa de los famosos Colombia, donde su amor floreció, no se han separado ni un instante, y ahora tienen tanta confianza que incluso bromean sobre temas como el matrimonio.

Artículos relacionados

¿Norma Nivia y Mateo Varela se casaron?

Hace pocos días, Norma Nivia y Mateo Varela celebraron el aniversario de su primer beso con una serie de regalos y actividades que compartieron con sus seguidores a través de las redes sociales.

Norma y Mateo hablaron de lo enamorados que están.
Mateo Varela y Norma Nivia revelaron cómo sigue su relación tras La casa de los famosos. Fotos: RCN

Sin embargo, no solo hubo espacio para el romanticismo, sino también para las bromas, pues el creador de contenido aprovechó una romántica cena para presentar a la actriz como su “esposa”, sin que ella lo sospechara, pues la intención del video era realmente ver la reacción de Norma al ser llamada esposa y no novia, ya que en ningún momento la pareja se ha comprometido ni ha llegado al altar.

Artículos relacionados

Incluso al escuchar a Mateo mencionarla de esa manera, Norma no pudo evitar mostrar su desconcierto por medio de sus expresiones faciales, para luego preguntarle en dónde estaba su anillo de casada.

La escena no solo divirtió a los internautas, sino que además los llenó de ilusión al pensar que este momento podría llegar en algún punto de su relación si todo continuaba bien.

¿Cuándo inició la historia de amor entre Mateo Varela y Norma Nivia?

Recordemos que tanto Norma Nivia como Mateo Varela participaron en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia en donde luego de semanas de coqueteo por parte del influenciador hacia la actriz y de múltiples esfuerzos por conquistarla logró ganarse su atención.

Artículos relacionados

Desde entonces, la pareja se ha mantenido unida tras retomar su vida real a tal punto de llevar su relación a otro nivel e irse a vivir bajo el mismo techo, y aunque aún no existen indicios de que la pareja pueda llegar pronto al altar, este tipo de bromas podrían ser el inicio de una propuesta más adelante, o al menos eso piensan sus seguidores.

Mateo y Norma siguen juntos tras La casa de los famosos Colombia.
Mateo Varela ya ha conocido gran parte de la familia de Norma Nivia. Foto: RCN
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así luce hoy la tumba de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón Influencers

Así luce la tumba de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón, a cuatro meses de su muerte

Baby Demoni fue hallada en estado crítico al interior de su casa tras una discusión con su pareja sentimental, Samor One.

La Segura rompe el silencio y revela cómo sigue su bebé La Segura

La Segura revela nuevos detalles sobre la salud de su bebé tras delicado episodio

La Segura compartió una nueva actualización de cómo avanza la salud de su bebé tras ser dado de alta del hospital.

Isabella Ladera se enteró de su segundo embarazo Influencers

Isabella Ladera compartió el momento exacto en el que se enteró de su segundo embarazo

Isabella Ladera sorprendió al mostrar su reacción al enterarse de su segundo embarazo. Su reacción llamó la atención de los fans.

Lo más superlike

Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp en marzo del 2026: ¿cuáles? Tecnología

Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp en marzo del 2026: ¿cuáles?

Tras el avance tecnológico de varios dispositivos, habrá varios algunos que se quedarán sin WhatsApp a partir de marzo.

Expareja de Ángela Valdivieso, la mujer relacionada con Blessd, se pronunció por los chats Blessd

Habla la expareja de Ángela Valdivieso luego de la polémica por los chats con Blessd: ¡Esto dijo!

Alexa Torrex y Alejandro Estrada revelaron que no confían en Karola Alcendra: ¿qué dijeron? La casa de los famosos

Alexa Torrex y Alejandro Estrada revelaron que no confían en Karola Alcendra: ¿qué dijeron?

Comer despacio, consumir fibra y controlar el estrés también favorecen una buena digestión. Salud

¿Tomar agua en la comida afecta la digestión? Esto dicen expertos

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje