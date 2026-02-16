¿Norma Nivia y Mateo Varela se casaron? Este fue el divertido video que emocionó a los fans

La reconocida pareja conformada por Norma Nivia y Mateo Varela continúa más junta que nunca, pues desde su paso por La casa de los famosos Colombia, donde su amor floreció, no se han separado ni un instante, y ahora tienen tanta confianza que incluso bromean sobre temas como el matrimonio.

¿Norma Nivia y Mateo Varela se casaron?

Hace pocos días, Norma Nivia y Mateo Varela celebraron el aniversario de su primer beso con una serie de regalos y actividades que compartieron con sus seguidores a través de las redes sociales.

Mateo Varela y Norma Nivia revelaron cómo sigue su relación tras La casa de los famosos. Fotos: RCN

Sin embargo, no solo hubo espacio para el romanticismo, sino también para las bromas, pues el creador de contenido aprovechó una romántica cena para presentar a la actriz como su “esposa”, sin que ella lo sospechara, pues la intención del video era realmente ver la reacción de Norma al ser llamada esposa y no novia, ya que en ningún momento la pareja se ha comprometido ni ha llegado al altar.

Incluso al escuchar a Mateo mencionarla de esa manera, Norma no pudo evitar mostrar su desconcierto por medio de sus expresiones faciales, para luego preguntarle en dónde estaba su anillo de casada.

La escena no solo divirtió a los internautas, sino que además los llenó de ilusión al pensar que este momento podría llegar en algún punto de su relación si todo continuaba bien.

¿Cuándo inició la historia de amor entre Mateo Varela y Norma Nivia?

Recordemos que tanto Norma Nivia como Mateo Varela participaron en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia en donde luego de semanas de coqueteo por parte del influenciador hacia la actriz y de múltiples esfuerzos por conquistarla logró ganarse su atención.

Desde entonces, la pareja se ha mantenido unida tras retomar su vida real a tal punto de llevar su relación a otro nivel e irse a vivir bajo el mismo techo, y aunque aún no existen indicios de que la pareja pueda llegar pronto al altar, este tipo de bromas podrían ser el inicio de una propuesta más adelante, o al menos eso piensan sus seguidores.