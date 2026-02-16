Isabella Ladera compartió el momento exacto en el que se enteró de su segundo embarazo

Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores al compartir el momento exacto en el que confirmó su segundo embarazo. Su curiosa reacción llamó la atención de los internautas en redes sociales.

¿Qué ha dicho Isabella Ladera sobre su embarazo?

Isabella ha estado compartiendo detalles muy personales desde que reveló la noticia de su embarazo el pasado 13 de febrero del 2026. La creadora de contenido explicó que, como fue un embarazo deseado, quiso vivir los primeros meses en privacidad antes de exponerlo en redes sociales.

Isabella Ladera habla sobre su embarazo / (Foto de AFP y Freepik)

Sin embargo, reveló que antes de confirmarlo hubo mucha presión en redes sociales. Isabella comentó que fue difícil ocultarlo porque la gente se da cuenta de todo. Asimismo, afirmó que necesitaba un tiempo de paz para asimilar la noticia.

¿Quién es Hugo García, papá del segundo hijo de Isabella Ladera?

El papá del segundo hijo de Isabella Ladera es el peruano Hugo García. Es modelo y atleta, conocido por su participación en programas de competencia física y por su trayectoria como deportista, especialmente en ciclismo y automovilismo.

Isabella Ladera y Hugo García destacan que se conocieron a principios de 2023 en Caracas, Venezuela, durante un evento benéfico. Aunque en ese momento solo entablaron una amistad, afirman que la conexión fue inmediata.

Hugo García, papá del segundo hijo de Isabella Ladera / (Foto del Canal RCN)

Su relación comenzó a fortalecerse durante el 2024 y 2025, cuando empezaron a coincidir en eventos internacionales. Se les vio juntos en un evento de la Fórmula 1 (al que Hugo asistió con su amigo Austin Palao) y en varios viajes a Miami, donde la cercanía era cada vez más evidente.

Según relató Isabella en una entrevista, Hugo se emocionó hasta las lágrimas cuando recibió la noticia, ya que era algo que ambos estaban buscando desde hacía tiempo.

¿Cómo se enteró Isabella Ladera de su embarazo?

A través de sus redes sociales, Isabella compartió el momento en el que se confirmó que estaba esperando a su segundo hijo. La influencer mencionó que, aunque ya lo presentía, se trató de un momento mágico.

Aunque al inicio del video la creadora de contenido se mostró sorprendida, no dudó en demostrar su emoción. Con un grito de felicidad, Isabella confirmó que estaría confirmando su segundo hijo.