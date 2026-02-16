Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Isabella Ladera compartió el momento exacto en el que se enteró de su segundo embarazo

Isabella Ladera sorprendió al mostrar su reacción al enterarse de su segundo embarazo. Su reacción llamó la atención de los fans.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Isabella Ladera se enteró de su segundo embarazo
Isabella Ladera confirmó su segundo embarazo / (Foto del AFP y Freepik)

Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores al compartir el momento exacto en el que confirmó su segundo embarazo. Su curiosa reacción llamó la atención de los internautas en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Qué ha dicho Isabella Ladera sobre su embarazo?

Isabella ha estado compartiendo detalles muy personales desde que reveló la noticia de su embarazo el pasado 13 de febrero del 2026. La creadora de contenido explicó que, como fue un embarazo deseado, quiso vivir los primeros meses en privacidad antes de exponerlo en redes sociales.

¿Qué ha dicho Isabella Ladera sobre su embarazo?
Isabella Ladera habla sobre su embarazo / (Foto de AFP y Freepik)

Sin embargo, reveló que antes de confirmarlo hubo mucha presión en redes sociales. Isabella comentó que fue difícil ocultarlo porque la gente se da cuenta de todo. Asimismo, afirmó que necesitaba un tiempo de paz para asimilar la noticia.

Artículos relacionados

¿Quién es Hugo García, papá del segundo hijo de Isabella Ladera?

El papá del segundo hijo de Isabella Ladera es el peruano Hugo García. Es modelo y atleta, conocido por su participación en programas de competencia física y por su trayectoria como deportista, especialmente en ciclismo y automovilismo.

Isabella Ladera y Hugo García destacan que se conocieron a principios de 2023 en Caracas, Venezuela, durante un evento benéfico. Aunque en ese momento solo entablaron una amistad, afirman que la conexión fue inmediata.

¿Quién es el papá del segundo hijo de Isabella Ladera?
Hugo García, papá del segundo hijo de Isabella Ladera / (Foto del Canal RCN)

Su relación comenzó a fortalecerse durante el 2024 y 2025, cuando empezaron a coincidir en eventos internacionales. Se les vio juntos en un evento de la Fórmula 1 (al que Hugo asistió con su amigo Austin Palao) y en varios viajes a Miami, donde la cercanía era cada vez más evidente.

Según relató Isabella en una entrevista, Hugo se emocionó hasta las lágrimas cuando recibió la noticia, ya que era algo que ambos estaban buscando desde hacía tiempo.

Artículos relacionados

¿Cómo se enteró Isabella Ladera de su embarazo?

A través de sus redes sociales, Isabella compartió el momento en el que se confirmó que estaba esperando a su segundo hijo. La influencer mencionó que, aunque ya lo presentía, se trató de un momento mágico.

Aunque al inicio del video la creadora de contenido se mostró sorprendida, no dudó en demostrar su emoción. Con un grito de felicidad, Isabella confirmó que estaría confirmando su segundo hijo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así luce hoy la tumba de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón Influencers

Así luce la tumba de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón, a cuatro meses de su muerte

Baby Demoni fue hallada en estado crítico al interior de su casa tras una discusión con su pareja sentimental, Samor One.

La Segura rompe el silencio y revela cómo sigue su bebé La Segura

La Segura revela nuevos detalles sobre la salud de su bebé tras delicado episodio

La Segura compartió una nueva actualización de cómo avanza la salud de su bebé tras ser dado de alta del hospital.

El divertido video que hizo a los fans pensar que Norma Nivia y Mateo Varela se casaron Norma Nivia

¿Norma Nivia y Mateo Varela se casaron? Este fue el divertido video que emocionó a los fans

Mateo Varela aprovechó la oportunidad para presentar a Norma Nivia como su esposa, y la reacción de la actriz se volvió viral.

Lo más superlike

Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp en marzo del 2026: ¿cuáles? Tecnología

Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp en marzo del 2026: ¿cuáles?

Tras el avance tecnológico de varios dispositivos, habrá varios algunos que se quedarán sin WhatsApp a partir de marzo.

Expareja de Ángela Valdivieso, la mujer relacionada con Blessd, se pronunció por los chats Blessd

Habla la expareja de Ángela Valdivieso luego de la polémica por los chats con Blessd: ¡Esto dijo!

Alexa Torrex y Alejandro Estrada revelaron que no confían en Karola Alcendra: ¿qué dijeron? La casa de los famosos

Alexa Torrex y Alejandro Estrada revelaron que no confían en Karola Alcendra: ¿qué dijeron?

Comer despacio, consumir fibra y controlar el estrés también favorecen una buena digestión. Salud

¿Tomar agua en la comida afecta la digestión? Esto dicen expertos

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje