Yeferson Cossio desata risas al imitar a Jhonny Rivera en plena boda: “a Jenny le pide permiso”

Yeferson Cossio imitó a Jhonny Rivera en su boda y el video se volvió viral en redes sociales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yeferson Cossio imitando a Jhonny Rivera
Yeferson Cossio sorprende en la boda de Jhonny Rivera con inesperada imitación. (Foto: Canal RCN)

El cantante de música popular Jhonny Rivera se convirtió en tendencia en Colombia luego de contraer matrimonio con Jenny López en el corregimiento de Arabia, en Pereira.

¿Qué hizo Yeferson Cossio tras la boda de Jhonny Rivera?

La ceremonia religiosa reunió a familiares, amigos y varias figuras públicas, entre ellas el creador de contenido Yeferson Cossio, quien terminó protagonizando uno de los momentos más comentados en redes sociales.

El pasado fin de semana la pareja se dio el “sí” en la iglesia del corregimiento, hasta donde llegaron diferentes invitados del mundo del entretenimiento.

Entre ellos estuvieron Yeferson Cossio y su novia, Carolina Gómez, quienes compartieron varios instantes de la boda a través de sus historias de Instagram.

Al salir de la iglesia, cuando los novios se disponían a dirigirse al lugar donde se llevaría a cabo la celebración, Cossio realizó una imitación que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Yeferson Cossio sorprende en la boda de Jhonny Rivera con inesperada imitación. (Foto: Canal RCN)

El creador de contenido interpretó, a su manera, una de las canciones más recordadas de Jhonny Rivera, en la que el artista hablaba de disfrutar la vida y casarse solo hasta los 80 años, motivo por el cual era asociado con la imagen del “hombre soltero”.

Junto a su pareja, Cossio modificó la letra y cantó en tono jocoso: “Ya no es hombre soltero, sí tiene compromiso, para irse pa’ la calle a Jenny le pide permiso”.

Este momento compartido por Cossio fue rápidamente replicado en distintas redes.

¿Qué reacciones generó el video de Yeferson Cossio imitando a Jhonny Rivera?

La imitación de Cossio generó múltiples comentarios por parte de los internautas, quienes compartieron el video y reaccionaron con mensajes con humor al ver a Yeferson haciendo la misma voz del cantante de música popular.

Yeferson Cossio imitando a Jhonny Rivera
Yeferson Cossio sorprende en la boda de Jhonny Rivera con inesperada imitación. (Foto: Canal RCN)

Al mismo tiempo, algunos usuarios aprovecharon la publicación para preguntar sobre la relación entre Cossio y Carolina Gómez.

“¿Y eso no eran los que se habían separado?”, escribieron algunos seguidores, haciendo referencia a rumores recientes que señalaban un posible distanciamiento, debido a que no se les veía tan activos juntos en redes sociales como en otras ocasiones.

 

