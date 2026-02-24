Iniciaron las grabaciones de Pa' seguirte queriendo, así fue el anuncio

El Canal RCN anunció el inicio de las grabaciones de la segunda parte de “Pa’ Quererte”, llamada “Pa’ Seguirte Queriendo”.

Llega Pa' Seguirte Queriendo a Canal RCN con el elenco original. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Jhonny Rivera Boda de Jhonny Rivera generó revuelo tras imagen de un hombre igual a Yeison Jiménez | VIDEO

¿Cómo se anunció la segunda parte de la novela “Pa’ Quererte”?

Mediante sus cuentas oficiales, RCN Televisión dio la noticia que muchos seguidores de la novela estaban esperando.

“Pa’ Quererte” fue transmitida en el 2020 y fue muy bien recibida por la audiencia debido a su emotiva historia de paternidad y por los arcos narrativos que se presentaron para superar las dificultades durante la trama.

La novela tuvo un éxito rotundo y ganó 10 premios India Catalina, galardones que destacan la calidad en la industria audiovisual colombiana.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

La producción fue protagonizada por Sebastián Martínez, Julieth Pardau y Hanny Vizcaíno, quienes regresan para esta segunda parte con el objetivo de darle continuidad a sus personajes desde una etapa más profunda y madura.

La historia promete abordar problemáticas más adultas, ya que Isabel (Hanny Vizcaíno), en la novela, atraviesa la adolescencia, una etapa cargada de cambios físicos y emocionales.

Para esta nueva entrega, el Canal RCN confirmó que llegarán nuevos personajes que ampliarán el universo narrativo de la novela.

Estos roles no solo enriquecerán la trama principal, sino que también aportarán perspectivas distintas y tensiones que pondrán a prueba a los protagonistas.

¿Qué temas tratará “Pa’ Seguirte Queriendo”?

El público podrá ver a Dany, Mauricio e Isabel enfrentando retos más complejos, donde los problemas de pareja, los conflictos de paternidad, el envejecimiento, la falta de dinero y hasta la sexualidad tendrán un papel central.

Aunque RCN no reveló detalles sobre la fecha exacta de lanzamiento, la noticia generó gran entusiasmo entre los seguidores, quienes celebran que el elenco base se mantenga.

Este aspecto es clave para que la continuidad de la historia no se sienta como un relato inconexo, sino como una evolución natural de lo que ya conquistó a la audiencia en 2020.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate reaccionó de forma inesperada a la eliminación de Nicolás Arrieta de La casa de los famosos

El regreso de “Pa’ Seguirte Queriendo” representa una apuesta fuerte de RCN por mantener viva una historia que conectó emocionalmente con miles de familias.

La primera temporada logró posicionarse como una de las producciones más vistas, gracias a su manera de retratar la paternidad desde un ángulo sensible y realista.

Ahora, con personajes más maduros y situaciones más intensas, la serie busca reflejar los retos de la vida adulta y familiar, manteniendo el tono humano que la caracterizó.

La producción ya está en marcha y promete llegar muy pronto a las noches del Canal RCN.