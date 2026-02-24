Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Iniciaron las grabaciones de Pa' seguirte queriendo, así fue el anuncio

El Canal RCN confirmó el inicio de Pa’ Seguirte Queriendo, la segunda parte de la exitosa novela Pa’ Quererte.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Inician las grabaciones.
Inician las grabaciones de la segunda parte de Pa' Quererte. (Foto Canal RCN)

El Canal RCN anunció el inicio de las grabaciones de la segunda parte de “Pa’ Quererte”, llamada “Pa’ Seguirte Queriendo”.

Anuncian Pa' Seguirte Queriendo.
Llega Pa' Seguirte Queriendo a Canal RCN con el elenco original. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo se anunció la segunda parte de la novela “Pa’ Quererte”?

Mediante sus cuentas oficiales, RCN Televisión dio la noticia que muchos seguidores de la novela estaban esperando.

“Pa’ Quererte” fue transmitida en el 2020 y fue muy bien recibida por la audiencia debido a su emotiva historia de paternidad y por los arcos narrativos que se presentaron para superar las dificultades durante la trama.

La novela tuvo un éxito rotundo y ganó 10 premios India Catalina, galardones que destacan la calidad en la industria audiovisual colombiana.

Artículos relacionados

La producción fue protagonizada por Sebastián Martínez, Julieth Pardau y Hanny Vizcaíno, quienes regresan para esta segunda parte con el objetivo de darle continuidad a sus personajes desde una etapa más profunda y madura.

La historia promete abordar problemáticas más adultas, ya que Isabel (Hanny Vizcaíno), en la novela, atraviesa la adolescencia, una etapa cargada de cambios físicos y emocionales.

Para esta nueva entrega, el Canal RCN confirmó que llegarán nuevos personajes que ampliarán el universo narrativo de la novela.

Estos roles no solo enriquecerán la trama principal, sino que también aportarán perspectivas distintas y tensiones que pondrán a prueba a los protagonistas.

¿Qué temas tratará “Pa’ Seguirte Queriendo”?

El público podrá ver a Dany, Mauricio e Isabel enfrentando retos más complejos, donde los problemas de pareja, los conflictos de paternidad, el envejecimiento, la falta de dinero y hasta la sexualidad tendrán un papel central.

Aunque RCN no reveló detalles sobre la fecha exacta de lanzamiento, la noticia generó gran entusiasmo entre los seguidores, quienes celebran que el elenco base se mantenga.

Este aspecto es clave para que la continuidad de la historia no se sienta como un relato inconexo, sino como una evolución natural de lo que ya conquistó a la audiencia en 2020.

Artículos relacionados

El regreso de “Pa’ Seguirte Queriendo” representa una apuesta fuerte de RCN por mantener viva una historia que conectó emocionalmente con miles de familias.

La primera temporada logró posicionarse como una de las producciones más vistas, gracias a su manera de retratar la paternidad desde un ángulo sensible y realista.

Ahora, con personajes más maduros y situaciones más intensas, la serie busca reflejar los retos de la vida adulta y familiar, manteniendo el tono humano que la caracterizó.

La producción ya está en marcha y promete llegar muy pronto a las noches del Canal RCN.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Enfermeras cambia de horario hoy. Producciones RCN

¡Atención, fans! “Enfermeras” cambia de horario y aquí te contamos todos los detalles

La producción del Canal RCN "Enfermeras" tendrá un ajuste en su horario habitual; aquí detalles.

Eidevin divide opiniones tras inesperados gestos con Karola Alcendra: ¿nacerá un nuevo romance? La casa de los famosos

Eidevin divide opiniones tras inesperados gestos con Karola Alcendra: ¿nacerá un nuevo romance?

Eidevin López divide opiniones tras especiales gestos que ha tenido con Karola en La casa de los famosos Colombia.

Nicolás Arrieta dio sus razones para no volver. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta habló sobre un posible regreso a La casa de los famosos Colombia; esto dijo

Nicolás Arrieta se refirió a la posibilidad de regresar a La casa de los famosos Colombia y dejó una confesión inesperada.

Lo más superlike

Jhonny Rivera en el programa Yo José Gabriel. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera reapareció triste tras su matrimonio con Jenny López: esto salió mal

El cantante Jhonny Rivera se mostró afectado y contó detalles de la situación que vivió en la noche de su boda.

Jhonny Rivera rompió el silencio tras ausencia de Jessi Uribe y Luis Alfonso en su boda: esto dijo Jhonny Rivera

Jhonny Rivera rompió el silencio tras ausencia de Jessi Uribe y Luis Alfonso en su boda: esto dijo

¡Duelo en la televisión! Murió famoso actor en graves condiciones: ¿cómo se confirmó? Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Murió famoso actor en graves condiciones: ¿cómo se confirmó?

Nicolás Arrieta confesó que no ve bien sin gafas: ¿por qué es importante utilizarlas actualmente? La casa de los famosos

Nicolás Arrieta confesó que no ve bien sin gafas: ¿por qué es importante utilizarlas actualmente?

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue?