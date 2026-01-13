El cuerpo de Yeison Jiménez ya está en Bogotá, así fue el traslado a la funeraria

El cuerpo de Yeison Jiménez ya se encuentra en Bogotá luego de su lamentable fallecimiento tras sufrir un accidente en una avioneta en Boyacá.

¿El cuerpo de Yeison Jiménez ya está en Bogotá?

Telemundo se encargó de revelar imágenes del traslado del cuerpo del artista tras llegar a la ciudad de Bogotá.

Mostró la carroza fúnebre que trasladaba el cuerpo de Yeison Jiménez, la cual contaba con toda una caravana de seguridad para protegerlo de cualquier desorden por parte de sus fanáticos, quienes querían estar cerca de él y darle su adiós.

Según se dio a conocer la funeraria Capillas de la Fe en Bogotá será la encargada de las exequias del cantante.

Primero estuvo en una sede donde lo estuvieron arreglando para luego ser traslado a otra sede, donde la familia lo despedirá de manera privada.

Cabe destacar que, medicina legal reveló que con ayuda de la familia del artista lograron el reconocimiento de la identidad del artista, quien falleció mientras se trasladaba para Marinilla, Antioquia para cumplir con uno de sus conciertos.

¿Se hará despedida masiva a Yeison Jiménez?

La familia y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez dio a conocer que tras haber llegado el cuerpo del artista le darán el último adiós con un sentido homenaje que realizarán en el Movistar Arena en Bogotá este miércoles 14 de enero.

A través de las redes sociales oficiales del cantante indicaron que la despedida será totalmente gratuita y que se dará hasta agotar aforo.

Además, advirtieron sobre personas malintencionadas que están vendiendo falsas boletas para el homenaje, alertando a los fanáticos del cantante para que no se dejen engañar.

Cabe destacar que, la hermana del cantante reveló que su familia y su equipo de trabajo anhelan poder despedirlo como él se merece y se sienta acompañado no solo por sus seres queridos, sino también por sus fanáticos.

Por ahora, colegas y fanáticos del cantante siguen compartiendo sentidos mensajes de condolencias, sentido pésame y emotivas palabras tras la inesperada partida del artista, agradeciendo por su gran legado musical y por todas las enseñanzas.