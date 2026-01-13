Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

El cuerpo de Yeison Jiménez ya está en Bogotá, así fue el traslado a la funeraria

Captan imágenes de la carroza fúnebre que trasladó el cuerpo de Yeison Jiménez tras llegar a Bogotá.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yeison jimenez
Cuerpo de Yeison Jiménez ya está en Bogotá/AFP: Rodrigo Varela

El cuerpo de Yeison Jiménez ya se encuentra en Bogotá luego de su lamentable fallecimiento tras sufrir un accidente en una avioneta en Boyacá.

Artículos relacionados

¿El cuerpo de Yeison Jiménez ya está en Bogotá?

Telemundo se encargó de revelar imágenes del traslado del cuerpo del artista tras llegar a la ciudad de Bogotá.

yeison jimenez en bogota

Mostró la carroza fúnebre que trasladaba el cuerpo de Yeison Jiménez, la cual contaba con toda una caravana de seguridad para protegerlo de cualquier desorden por parte de sus fanáticos, quienes querían estar cerca de él y darle su adiós.

Según se dio a conocer la funeraria Capillas de la Fe en Bogotá será la encargada de las exequias del cantante.

Primero estuvo en una sede donde lo estuvieron arreglando para luego ser traslado a otra sede, donde la familia lo despedirá de manera privada.

Cabe destacar que, medicina legal reveló que con ayuda de la familia del artista lograron el reconocimiento de la identidad del artista, quien falleció mientras se trasladaba para Marinilla, Antioquia para cumplir con uno de sus conciertos.

Artículos relacionados

¿Se hará despedida masiva a Yeison Jiménez?

La familia y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez dio a conocer que tras haber llegado el cuerpo del artista le darán el último adiós con un sentido homenaje que realizarán en el Movistar Arena en Bogotá este miércoles 14 de enero.

yeison jimenez caravana en bogota

A través de las redes sociales oficiales del cantante indicaron que la despedida será totalmente gratuita y que se dará hasta agotar aforo.

Además, advirtieron sobre personas malintencionadas que están vendiendo falsas boletas para el homenaje, alertando a los fanáticos del cantante para que no se dejen engañar.

Cabe destacar que, la hermana del cantante reveló que su familia y su equipo de trabajo anhelan poder despedirlo como él se merece y se sienta acompañado no solo por sus seres queridos, sino también por sus fanáticos.

Artículos relacionados

Por ahora, colegas y fanáticos del cantante siguen compartiendo sentidos mensajes de condolencias, sentido pésame y emotivas palabras tras la inesperada partida del artista, agradeciendo por su gran legado musical y por todas las enseñanzas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Maluma, cantante colombiano de género urbano Maluma

Maluma sorprende con radical cambio de look para iniciar el año y recibe halagos en redes

Maluma sorprendió a sus seguidores al estrenar un nuevo look para iniciar el 2026 y que rápidamente captó la atención en redes.

Heidy, hermana de Yeison Jiménez desempolvó emotivo video de su hermano con doloras palabras Yeison Jiménez

Heidy, hermana de Yeison Jiménez desempolvó emotivo video de su hermano con doloras palabras

Hermana de Yeison Jiménez desempolvó video del cantante con una desgarradora confesión acerca de su lamentable muerte.

Alzate dedica emotivas palabras tras el fallecimiento de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Alzate se quiebra y dedica desgarrador mensaje para despedir a Yeison Jiménez: “Con dolor”

El emotivo video con el que Alzate despidió a Yeison Jiménez desató una ola de mensajes de dolor en redes.

Lo más superlike

Marcela Reyes le preguntó a Alejandro Estrada acerca de su ruptura con Nataly Umaña: ¿qué confesó? Marcela Reyes

Marcela Reyes le preguntó a Alejandro Estrada acerca de su ruptura con Nataly Umaña: ¿qué confesó?

Marcela Reyes le preguntó a Alejandro Estrada acerca de su ruptura con Nataly Umaña, haciendo una inesperada confesión.

La Segura rompe en llanto. La Segura

¿Un nuevo comienzo? La Segura lloró y generó intriga con un inesperado mensaje en redes sociales

Alejandro Fernández

Alejandro Fernández fue hospitalizado de urgencia e intervenido quirúrgicamente: esto se sabe

Sebastián Ayala sufre un accidente de tránsito Talento nacional

Cantante de música popular sufre accidente horas después de reaccionar a la muerte de Yeison Jiménez

Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos cómo prevenirlas