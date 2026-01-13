Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Familia de Yeison Jiménez prepara despedida y alerta sobre falsa venta de boletas para el homenaje

Equipo de Yeison Jiménez alertó sobre personas malintencionadas tras el homenaje que le harán al artista.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yeison Jiménez sobre su despedida

El equipo del cantante Yeison Jiménez advirtió a los millones de fanáticos del artista sobre personas inescrupulosas que estarían vendiendo falsas boletas sobre el homenaje que le realizarán tras su lamentable fallecimiento.

¿Qué homenaje le harán a Yeison Jiménez tras su muerte?

La familia y el equipo de trabajo del artista decidieron realizarse un homenaje de despedida al cantante de música popular, quien falleció el pasado el pasado 10 de enero tras sufrir un accidente en una avioneta.

yeison jimenez y homenaje al movistar arena

El homenaje se llevará a cabo este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena en la ciudad de Bogotá.

¿Qué alertó el equipo de trabajo sobre el homenaje para Yeison Jiménez?

A través de un comunicado en las redes sociales del artista, el equipo de trabajo advirtió sobre personas malintencionadas que están vendiendo boletas para el homenaje, aclarando que el evento será totalmente gratuito.

yeison-jimenez-homenaje-gratuito

"Hemos sido alertados de que personas inescrupulosas están vendiendo supuestos boletos para este homenaje. Esto es falso. No existe venta de entradas ni intermediarios autorizados. El acceso será libre y sin costo, hasta completar el aforo permitido del recinto. Recomendamos al público no realizar ningún pago, no compartir datos personales y evitar caer en engaños", escribieron.

Asimismo, indicaron que los demás detalles del ingreso serán informados por las redes sociales oficiales del artista para que no caigan en información falsa.

"Agradecemos a los medios su apoyo para amplificar esta información y ayudar a prevenir estafas en un momento que busca ser de respeto, unión y homenaje", se agregó.

Por el momento, el cuerpo del artista ya se encuentra en Bogotá, según informó medicina legal, al igual que los de sus compañeros.

Hasta ahora continúan las investigaciones de las autoridades correspondientes para saber qué ocurrió con la avioneta y qué habría provocado el accidente.

Millones de fanáticos siguen homenajeando y recordando en redes sociales al cantante, destacando lo mucho que han lamentado su partida y cuánto les cuesta creer que ya no esté en este plano terrenal.

De igual manera, varios colegas lo recuerdan con nostalgia compartiendo diversos momentos junto a él y agradeciéndole por su legado.

