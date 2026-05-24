La Barbie colombiana habría lanzado fuerte indirecta a Yuli Ruiz tras el robo que sufrió junto a Eidevin

Un rifirrafe se estaría formando entre La Barbie colombiana y Yuli Ruiz, luego de que esta lanzara una fuerte indirecta, al parecer para la exparticipante de La casa de los famosos, tras el hurto que vivió junto a Eidevin López en Guatapé.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la televisión! Falleció famoso actor tras varios días desaparecido: así se confirmó

¿Qué indirecta le habría lanzado La Barbie colombiana a Yuli Ruiz tras el hurto que vivió junto a Eidevin López en Guatapé?

Yuli Ruiz y Eidevin López revelaron a sus seguidores que fueron v!ctimas de un robo a mano 4rm4da mientras departían en Guatapé, Antioquia.

Yuli Ruiz y La Barbie colombiana se estarían lanzando indirectas en redes tras el robo que sufrió la paisa junto a Eidevin López. (Fotos: Canal RCN)

Tras este incidente, la creadora de contenido Tatiana Murillo, conocida en redes como La Barbie colombiana, lanzó una fuerte indirecta en sus historias de Instagram, al parecer contra la paisa, donde la estaría cuestionando de nunca haberle creído que intentaron at3nt4r contra su vida y que por ello no pudo ingresar a La casa de los famosos Colombia.

Cuando at3nt4ron contra mi vida, lo pusieron en duda, pasé de ser la v1ctima a v!ctimaria. Pero como la vida no se queda con nada... El karma siempre te pegará más duro y te preguntarás por qué", escribió.

Tras estas declaraciones, miles de usuarios en redes sociales no tardaron en especular que el mensaje iba dirigido a Yuli Ruiz.

Aunque nada ha sido confirmado, un reciente tuit de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha llevado a muchos a creer que habría respondido de manera indirecta a La Barbie colombiana.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W causó revuelo en redes tras hacerse una prueba de embarazo: este fue el resultado

¿Qué indirecta le habría mandado Yuli Ruiz a La Barbie colombiana, según usuarios en redes?

La modelo y empresaria paisa sacudió las redes sociales al señalar en X (antes Twitter) que se sentía impotente por la inseguridad que se estaba viviendo en el país, pero no con eso; también escribió que le molestaba que las personas se burlaran de lo que le había sucedido.

Según usuarios de redes, el mensaje que publicó Yuli Ruiz en X estaría destinado a La Barbie Colombiana. (Foto: Canal RCN)

Hoy siento mucha rabia e impotencia. No solo por la inseguridad que vivimos, sino por quienes convierten el sufrimiento ajeno en motivo de burla. Nos hace más empatía y menos crueldad", escribió Yuli.

Hasta el momento, ninguna de las involucradas ha hecho señalamientos directos, aunque en redes sociales muchos usuarios están convencidos de que los mensajes estarían dirigidos entre ellas.

Artículos relacionados Talento internacional Murió la hermana de reconocida presentadora de televisión: así la despidió en redes

¿Qué le robaron a Yuli Ruiz y Eidevin López en Guatapé?

Yuli Ruiz y Eidevin López vivieron un angustiante momento en Guatapé tras ser v!ctimas de un robo mientras realizaban contenido.

Entre las pertenencias que les habrían quitado se encontraban joyas, objetos personales y el celular del creador de contenido.

De acuerdo con lo contado por ambos, el asalto ocurrió bajo intimidación y les dejó importantes pérdidas materiales.

Sin embargo, posteriormente lograron recuperar uno de los dispositivos móviles, aunque habría presentado daños.