La Barbie colombiana habría lanzado fuerte indirecta a Yuli Ruiz tras el robo que sufrió junto a Eidevin
La Barbie colombiana habría reaccionado al robo de Yuli Ruiz y Eidevin con un contundente mensaje que generó reacciones en redes.
Un rifirrafe se estaría formando entre La Barbie colombiana y Yuli Ruiz, luego de que esta lanzara una fuerte indirecta, al parecer para la exparticipante de La casa de los famosos, tras el hurto que vivió junto a Eidevin López en Guatapé.
¿Qué indirecta le habría lanzado La Barbie colombiana a Yuli Ruiz tras el hurto que vivió junto a Eidevin López en Guatapé?
Yuli Ruiz y Eidevin López revelaron a sus seguidores que fueron v!ctimas de un robo a mano 4rm4da mientras departían en Guatapé, Antioquia.
Tras este incidente, la creadora de contenido Tatiana Murillo, conocida en redes como La Barbie colombiana, lanzó una fuerte indirecta en sus historias de Instagram, al parecer contra la paisa, donde la estaría cuestionando de nunca haberle creído que intentaron at3nt4r contra su vida y que por ello no pudo ingresar a La casa de los famosos Colombia.
Cuando at3nt4ron contra mi vida, lo pusieron en duda, pasé de ser la v1ctima a v!ctimaria. Pero como la vida no se queda con nada... El karma siempre te pegará más duro y te preguntarás por qué", escribió.
Tras estas declaraciones, miles de usuarios en redes sociales no tardaron en especular que el mensaje iba dirigido a Yuli Ruiz.
Aunque nada ha sido confirmado, un reciente tuit de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha llevado a muchos a creer que habría respondido de manera indirecta a La Barbie colombiana.
¿Qué indirecta le habría mandado Yuli Ruiz a La Barbie colombiana, según usuarios en redes?
La modelo y empresaria paisa sacudió las redes sociales al señalar en X (antes Twitter) que se sentía impotente por la inseguridad que se estaba viviendo en el país, pero no con eso; también escribió que le molestaba que las personas se burlaran de lo que le había sucedido.
Hoy siento mucha rabia e impotencia. No solo por la inseguridad que vivimos, sino por quienes convierten el sufrimiento ajeno en motivo de burla. Nos hace más empatía y menos crueldad", escribió Yuli.
Hasta el momento, ninguna de las involucradas ha hecho señalamientos directos, aunque en redes sociales muchos usuarios están convencidos de que los mensajes estarían dirigidos entre ellas.
¿Qué le robaron a Yuli Ruiz y Eidevin López en Guatapé?
Yuli Ruiz y Eidevin López vivieron un angustiante momento en Guatapé tras ser v!ctimas de un robo mientras realizaban contenido.
Entre las pertenencias que les habrían quitado se encontraban joyas, objetos personales y el celular del creador de contenido.
De acuerdo con lo contado por ambos, el asalto ocurrió bajo intimidación y les dejó importantes pérdidas materiales.
Sin embargo, posteriormente lograron recuperar uno de los dispositivos móviles, aunque habría presentado daños.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike