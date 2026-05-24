Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Barbie colombiana habría lanzado fuerte indirecta a Yuli Ruiz tras el robo que sufrió junto a Eidevin

La Barbie colombiana habría reaccionado al robo de Yuli Ruiz y Eidevin con un contundente mensaje que generó reacciones en redes.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
La Barbie colombiana habría lanzado contundente indirecta a Yuli Ruiz
La Barbie colombiana habría lanzado contundente indirecta a Yuli Ruiz tras el robo que sufrió la paisa en Guatapé. (Fotos: Canal RCN)

Un rifirrafe se estaría formando entre La Barbie colombiana y Yuli Ruiz, luego de que esta lanzara una fuerte indirecta, al parecer para la exparticipante de La casa de los famosos, tras el hurto que vivió junto a Eidevin López en Guatapé.

Artículos relacionados

¿Qué indirecta le habría lanzado La Barbie colombiana a Yuli Ruiz tras el hurto que vivió junto a Eidevin López en Guatapé?

Yuli Ruiz y Eidevin López revelaron a sus seguidores que fueron v!ctimas de un robo a mano 4rm4da mientras departían en Guatapé, Antioquia.

La Barbie colombiana habría lanzado indirecta a Yuli Ruiz
Yuli Ruiz y La Barbie colombiana se estarían lanzando indirectas en redes tras el robo que sufrió la paisa junto a Eidevin López. (Fotos: Canal RCN)

Tras este incidente, la creadora de contenido Tatiana Murillo, conocida en redes como La Barbie colombiana, lanzó una fuerte indirecta en sus historias de Instagram, al parecer contra la paisa, donde la estaría cuestionando de nunca haberle creído que intentaron at3nt4r contra su vida y que por ello no pudo ingresar a La casa de los famosos Colombia.

Cuando at3nt4ron contra mi vida, lo pusieron en duda, pasé de ser la v1ctima a v!ctimaria. Pero como la vida no se queda con nada... El karma siempre te pegará más duro y te preguntarás por qué", escribió.

Tras estas declaraciones, miles de usuarios en redes sociales no tardaron en especular que el mensaje iba dirigido a Yuli Ruiz.

Aunque nada ha sido confirmado, un reciente tuit de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha llevado a muchos a creer que habría respondido de manera indirecta a La Barbie colombiana.

Artículos relacionados

¿Qué indirecta le habría mandado Yuli Ruiz a La Barbie colombiana, según usuarios en redes?

La modelo y empresaria paisa sacudió las redes sociales al señalar en X (antes Twitter) que se sentía impotente por la inseguridad que se estaba viviendo en el país, pero no con eso; también escribió que le molestaba que las personas se burlaran de lo que le había sucedido.

Yuli Ruiz en un "congelado" de La casa de los famosos Colombia 3
Según usuarios de redes, el mensaje que publicó Yuli Ruiz en X estaría destinado a La Barbie Colombiana. (Foto: Canal RCN)

Hoy siento mucha rabia e impotencia. No solo por la inseguridad que vivimos, sino por quienes convierten el sufrimiento ajeno en motivo de burla. Nos hace más empatía y menos crueldad", escribió Yuli.

Hasta el momento, ninguna de las involucradas ha hecho señalamientos directos, aunque en redes sociales muchos usuarios están convencidos de que los mensajes estarían dirigidos entre ellas.

Artículos relacionados

¿Qué le robaron a Yuli Ruiz y Eidevin López en Guatapé?

Yuli Ruiz y Eidevin López vivieron un angustiante momento en Guatapé tras ser v!ctimas de un robo mientras realizaban contenido.

Entre las pertenencias que les habrían quitado se encontraban joyas, objetos personales y el celular del creador de contenido.

De acuerdo con lo contado por ambos, el asalto ocurrió bajo intimidación y les dejó importantes pérdidas materiales.

Sin embargo, posteriormente lograron recuperar uno de los dispositivos móviles, aunque habría presentado daños.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yaya Muñoz generó preocupación tras terminar en urgencias: esto le pasó Yaya Muñoz

Yaya Muñoz generó preocupación tras terminar en urgencias: ¿qué le pasó?

La creadora de contenido preocupó a sus seguidores tras compartir imágenes desde urgencias, donde tuvo que acudir de emergencia por la salud de su mascota en Medellín.

Shaira dijo que “cuidaba a Tebi” y Alexa Torrex reaccionó en redes Shaira

Alexa Torrex reaccionó ante la cercanía de Shaira y Tebi Bernal: “me lo está cuidando”

Alexa Torrex reaccionó al comentario de Shaira en La casa de los famosos donde aseguró que “le estaba cuidando” a Tebi Berna.

Hijo de Alejandro Estrada reaccionó a la relación de su padre con Yuli Ruiz y desató risas Alejandro Estrada

Hijo de Alejandro Estrada lanzó pullas contra Yuli Ruiz y su padre en La casa de los famosos

Tommy, hijo del actor, ingresó a La casa de los famosos Colombia y terminó reaccionando a la relación que tuvo su padre con Yuli Ruiz dentro de la competencia.

Lo más superlike

Angustia vivió Wendy Guevara cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia Influencers

Wendy Guevara vivió momento de terror cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia. ¿Qué pasó?

Wendy Guevara pasó un gran susto luego de que el avión en el que viajaba a Corea del Sur aterrizara de emergencia en la pista.

Conmoción en el automovilismo: confirman la causa de muerte del piloto fallecido recientemente Viral

¡Conmoción en el automovilismo! Se revela la causa de muerte de reconocido piloto

Valentina Ferrer y J Balvin en los MTV Video Music Awards 2025 J Balvin

J Balvin reaccionó con celos a sugestiva foto de Valentina Ferrer en redes sociales

Influencer llama la atención en redes por su gran parecido con Alejandro Estrada Alejandro Estrada

Influencer venezolano causa furor en redes por su gran parecido a Alejandro Estrada

¿Cómo romper el ayuno correctamente? Salud y Belleza

¿Cómo romper el ayuno correctamente? 6 claves para iniciar el día de forma saludable