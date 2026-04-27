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Hermana de Alexa arremetió contra Tebi y lanzó fuerte mensaje sobre su actitud: “ay no, es mi amor”

Maiye Torrex se sinceró y reveló lo que realmente piensa sobre Tebi y su comportamiento con su hermana Alexa.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Hermana de Alexa rompe el silencio sobre Tebi y lanza fuerte crítica al shippeo
Maiye Torrex lanza contundente mensaje sobre Tebi y el shippeo con Alexa. (Fotos: Canal RCN)

Maiye Torrex se sinceró en ¿Qué hay pa’ dañar? y contó lo que realmente piensa sobre el “shippeo” entre su hermana Alexa y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué piensa la hermana de Alexa Torrex sobre Tebi?

En medio de la conversación, Maiye fue clara al decir que no le gusta la relación que se ha formado entre ambos dentro de La casa de los famosos. Según explicó, considera que Tebi envía mensajes contradictorios que terminan confundiendo a Alexa.

“El man tira factos que no van”, expresó, haciendo referencia a los comentarios que él le dice a su hermana dentro de La casa y según en el confesionario.

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Ante esto, Roberto señaló que, según lo que se escucha en el confesionario, no hay mucha diferencia entre lo que Tebi dice allí y lo que muestra frente a las cámaras.

Hermana de Alexa rompe el silencio sobre Tebi y lanza fuerte crítica al shippeo
Maiye Torrex lanza contundente mensaje sobre Tebi y el shippeo con Alexa. (Foto: Canal RCN)

Maiye agregó entre risas, que, si una situación similar ocurriera en la vida real, reaccionaría de otra manera con Alexa: “ay no, es mi amor y la chaqueteo”, comentó.

Por su parte, el periodista Santiago Vargas mencionó que este tipo de situaciones suelen ser comunes y que muchas personas han pasado por algo similar en sus relaciones.

¿Qué está pasando con Alexa y Tebi dentro de La casa de los famosos Colombia?

Maiye también aseguró que, desde su punto de vista, lo que vive Alexa no es “migajería”, sino una confusión emocional frente a las actitudes que dice y hace Tebi.

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Roberto también añadió que lo que comenzó como un juego, haciendo referencia al supuesto “shippeo”, se le habría salido de control a Alexa y ahora parece algo más serio.

Hermana de Alexa rompe el silencio sobre Tebi y lanza fuerte crítica al shippeo
Maiye Torrex lanza contundente mensaje sobre Tebi y el shippeo con Alexa. (Foto: Canal RCN)

El pasado sábado, el participante cumplió años y Alexa le hizo varias sorpresas durante el día. Sin embargo, un día antes, ambos tuvieron una fuerte discusión debido a la situación en la que ella no tiene claridad sobre si él quiere algo con ella o no.

En redes sociales, las opiniones están divididas: algunos aseguran que Alexa está insistiendo en una relación que no es correspondida, mientras que otros defienden su postura y señalan que es Tebi quien la confunde con sus comportamientos.

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