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Alexa Torrex reaccionó al reencuentro de Tebi Bernal con Alejandra Salguero, ¿no van más?

Alexa Torrex habló luego del reencuentro que tuvo Tebi Bernal con su expareja Alejandra Salguero tras La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia
Alexa Torrex no le rogará más a Tebi Bernal/Canal RCN

La influenciadora Alexa Torrex reaccionó al reencuentro entre Tebi Bernal y su expareja Alejandra Salguero luego de terminarse La casa de los famosos Colombia.

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¿Tebi Bernal estuvo con Alejandra Salguero en Medellín?

El modelo había reiterado su necesidad por habla con su exnovia Alejandra Salguero, con quien se reencontró tras viajar a Medellín.

Los famosos quedaron registrados en cámara tras estar juntos junto a otros allegados en un centro comercial.

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Aunque la paisa aclaró que no regresaron, dicho encuentro desató una ola de reacciones entre los internautas.

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¿Alexa Torrex reaccionó al reencuentro de Tebi Bernal con Alejandro Salguero?

Poco después del reencuentro que tuvo el finalista de La casa de los famosos Colombia con su expareja, la influenciadora realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde dio a conocer que se enteró de muchas cosas que le dolieron bastante y señaló que ahora se enfocará solo en ella tras entender que no debe mendigar más amor.

Alexa Torrex termina su romance con tebi bernal

Indicó que no tiene ningún sentimiento negativo hacia él y se quedará con los mejores recuerdos.

"Yo actúe desde el corazón, desde el ser y con eso me quedo. Yo sí sentí muchas cosas y no em arrepiento de eso, no todo el mundo ofrece lo que tú ofreces", expresó.

Detalló que, en este momento se siente sanando y renaciendo pasando el tiempo con su familia y amigos para poder enfocarse en lo verdaderamente importante que es su carrera profesional.

Asimismo, aprovechó para tranquilizar a sus fanáticos y resaltarles que se encuentra bien y una de sus mayores soluciones ha sido ocupar su mente en el trabajo y no escuchar música triste.

Con humor señaló que dará a conocer todo lo que siente a través de su música y sus próximos lanzamientos.

"Hay que continuar, hay que seguir (...) no hay tiempo de llorar, me enteré de cosas, se me aferró la lágrima y dije no", agregó.

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Por ahora, Tebi Bernal no se ha pronunciado el respecto, dejando en expectativa a sus seguidores sobre ambos, que guardaban la esperanza de que pudieran tener una relación afuera de la competencia.

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