Sheila Gándara se pronuncia tras los últimos acercamientos de Juanda y Mariana: “no la estoy pasando bien”

Durante las últimas semanas en La casa de los famosos Colombia 2026 , ha habido un ambiente bastante intenso con respecto a las cerca nías que ha habido entre algunos participantes, lo que ha generado reacciones en el mundo exterior de parte de sus conocidos.

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De hecho, los internautas también han reaccionado, debido a las controversiales acciones que han tenido los famosos dentro de la competencia. Por su lado, está Juanda Caribe, quien, durante el último fin de semana de abril, prácticamente se le declaró a Mariana Zapata.

El humorista dijo que a quiere, pero él sabe que no puede cruzar los límites por su vida a fuera de la competencia, pero, la creadora de contenido no quedó muy contenta con esto, porque dice que no quiere que tergiversen su cercanía con él.

Por eso, es que, en las últimas semanas, Sheila Gándara no se ha quedado callada con lo que ha visto del padre de su hija en el reality.

¿Qué dijo Sheila Gándara sobre su polémica situación con Juanda Caribe en La casa de los famosos?

A través de redes sociales ha circulado un pantallazo de un mensaje de Sheila Gándara en su canal de difusión en Instagram, allí, la expareja de Juanda Caribe agradece a sus seguidores por el apoyo que ha recibido en las últimas semanas.

Sheila Gándara reacciona a la cercanía entre Juanda y Mariana. (Foto/Canal RCN)

“Yo no soy de abrir mucho mi corazón, pero la verdad es que no la estoy pasando bien”, escribió.

Además, dijo Gándara que esta situación no solo la está sosteniendo a ella, sino es un mensaje para las mujeres que pasan por momentos vulnerables y no saben qué hacer.

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Así mismo, expresó que a diario se levanta a trabajar ya seguir por su hija, detallando que están juntas en este momento.

¿Sheila Gándara ha expresado algo en contra de Mariana Zapata?

Sheila Gándara habla de Juanda y Mariana y deja ver su mal momento. (Foto/Canal RCN)

En días pasados, Sheila Gándara dejó un comentario donde reveló que Mariana Zapata y Juanda Caribe “son tal para cual” en un video en donde se veían coquetos, pero, además, lo que provocó revuelo fue un tweet que hizo.

En redes revelaron un clip de La casa de los famosos Colombia 2026, en donde el humorista le dijo a su compañera que quisiera que su hija fuera como ella y Gándara no dudó en responder que “primero mu3rta”, diciendo claramente que no va a permitir eso.