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Yuli Ruiz reveló lo que dirá en su congelado en La casa de los famosos, ¿va por Alejandro?

"No soy tan venenosa": Yuli Ruiz rompió el silencio antes de ingresar a un congelado a La casa de los famosos Colombia 3.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yuli Ruiz se sinceró sobre su congelado
Yuli Ruiz regresará a La casa de los famosos Colombia para un congelado. (Foto Canal RCN)

La casa de los famosos Colombia 3 ya tiene a su top 8 de la temporada y de aquí al final el Jefe quiere que la emoción suba y por eso algunas visitas inesperadas revolucionarán el reality.

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¿Por qué Yuli Ruiz volverá a La casa de los famosos Colombia 3?

Una exparticipante volverá a La casa de los famosos Colombia, la modelo antioqueña Yuli Ruiz, quien tendrá la oportunidad de reencontrarse con algunos de sus excompañeros y decirles algo, sin llevar información exterior.

El regreso de Yuli Ruiz a La casa de los famosos Colombia ha generado gran expectativa entre el público, quienes han empezado a indagarle por redes sobre qué hará en su visita.

Tras esta ola de reacciones, Yuli Ruiz rompió el silencio antes de entrar y adelantó cómo va a ser su congelado y si irá o no con algo puntual para Alejandro Estrada, su examor de la competencia.

Yuli Ruiz se pronuncia sobre el cine de La casa de los famosos.
Yuli Ruiz volverá a La casa de los famosos Colombia 3 en un congelado. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué reveló Yuli Ruiz de su congelado en La casa de los famosos Colombia?

Yuli Ruiz a través de sus redes sociales compartió un video en el que se mostró preparándose y arreglándose para su congelado.

Mientras la terminaban de arreglar la modelo aseguró que veía gente 'atacada' y preocupada por su visita a La casa de los famosos Colombia.

Frente a esos mensajes, Yuli aseguró que si revolucionaría la casa estudio con su visita, pero que tampoco iba a ser tan 'venenosa' con sus excompañeros.

Bueno, veo mucha atacada en esas redes sociales, no se asusten tanto que yo no soy tan venenosa, relájense.

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¿Qué le dirá Yuli Ruiz en su regreso a La casa de los famosos Colombia 3?

Frente a qué le dirá a Alejandro Estrada, la modelo paisa quiso guardar reserva y no comentarlo por el momento.

Se sabe que la modelo y el actor no terminaron su relación dentro de la competencia de la mejor manera y hasta hubo una especie de rivalidad entre ambos ante de la salida de Yuli.

Sin embargo, con el pasar de las semanas, Yuli ha expresado en sus redes sociales que no tiene ningún tipo de rencor hacia Alejandro y que espera llegue lo más lejos posible.

¿Cómo fue la despedida de Yuli Ruiz y Alejandro Estrada?
Yuli Ruiz se reencontrará con Alejandro Estrada en La casa de los famosos. (Fotos del Canal RCN)

Por eso, si no te quieres perder qué le dirá Yuli Ruiz a Alejandro Estrada y a sus excompañeros conéctate con la señal en vivo y la app del Canal RCN para ver La casa de los famosos Colombia.

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