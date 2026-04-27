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Filtraron románticos videos y fotos de WestCol con la influenciadora Milica Ybáñez

En pleno viaje con Luisa Castro en China, se filtró el contenido de WestCol con Milica Ybáñez y crece la polémica.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Se filtraron fotos y videos de WestCol con Milica
Fotos de WestCol y Milica generan revuelo en redes. (AFP: Tommaso Boddi y Freepik)

E

l nombre de Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido como WestCol se ha apoderado de las tendencias luego que se filtrara un contenido privado suyo con una reconocida influenciadora argentina.

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¿Cuáles fueron las fotos y videos que se le filtraron a WestCol con Milica Ybáñez?

En plataformas como X (antes Twitter) y Telegram se viralizó en las últimas horas un video en el que aparecen Westcol y Milica Ybáñez compartiendo un momento en una bañera.

El material comenzó a circular masivamente luego que al parecer fuera filtrado por una supuesta persona cercana a la streamer argentina.

La difusión del contenido se dio en la noche del domingo 26 de abril, justo cuando la también boxeadora ganara su combate frente a Karely Ruiz durante el evento "Supernova Génesis", lo que hizo que el tema tomara aún más relevancia.

En las fotos y video el antioqueño se observa en diferentes situaciones con la influenciadora argentina, desde tomando un baño hasta posando de manera cercana y sonriente frente al espejo.

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¿WestCol engañó a Luisa Castro con Milica Ybáñez?

Este material ha generado gran controversia en redes sociales por varias razones, una el hecho que un contenido privado haya salido a la luz y también por la actual relación de WestCol con Luisa Castro.

Precisamente, el creador de contenido colombiano se encuentra actualmente de viaje en China junto a Luisa Castro, lo que ha desatado todo tipo de reacciones entre seguidores y usuarios en redes.

Muchos han debatido si estos encuentros entre WestCol y Milica sucedieron en el último tiempo cuando él ya estaba con Luisa Castro o si fue en su momento de soltería tras su ruptura con Aida Victoria Merlano.

Aunque no se sabe a ciencia cierta cuándo sucedieron estos encuentros entre el paisa y la argentina, Milica rompió su silencio y decidió aclarar lo sucedido, dejando claro su postura.

Westcol y Luisa Castro se dejan de seguir en Instagram
Filtran video de Westcol mientras está de viaje con Luisa Castro/ (Foto de AFP y Freepik)

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¿Qué han dicho WestCol y Milica Ybáñez luego se filtraran sus fotos y videos?

Tras la filtración, Milica Ybáñez se pronunció a través de su cuenta de X, donde aseguró que las imágenes y videos fueron publicados sin su autorización. La streamer explicó que el contenido no tenía una intención indebida y que había sido compartido en confianza con una persona cercana.

Según su versión, dicha persona habría traicionado esa confianza al divulgar el material como parte de una supuesta “apuesta” durante una transmisión en vivo en TikTok. La condición, de acuerdo con lo relatado, era que si ella ganaba su pelea, las imágenes serían publicadas.

El caso ha abierto nuevamente el debate en redes sociales sobre la privacidad digital y la responsabilidad al compartir contenido personal, especialmente cuando este se difunde sin el consentimiento de quienes aparecen en él.

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