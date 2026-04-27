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La IA llega a La casa de los famosos Colombia y saboteará al top 8, ¿por qué?

La inteligencia artificial se apoderará de La casa de los famosos Colombia 3 y causará revuelo con sus decisiones.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
La IA llega a La casa de los famosos Colombia
La inteligencia artificial llega a La casa de los famosos Colombia. (Fotos Canal RCN y Freepik)

El top 8 de La casa de los famosos Colombia 3 ya está definido y el Jefe pondrá a prueba a los participantes con dos invitados en esta nueva semana.

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¿Cuáles son los invitados que revolucionarán La casa de los famosos Colombia 3?

Durante la gala del 26 de abril en la que salió de la competencia Aura Cristina Geithner, Carla Giraldo y Marcelo Cezán anunciaron dos 'bombitas'.

Según revelaron los presentadores, el Jefe tiene preparados dos invitados especiales para esta etapa decisiva del reality, quienes llegarán a mover emociones, estrategias y, por supuesto, a generar polémica dentro de la casa estudio

Los dos invitados que tiene el Jefe para esta semana son el comediante y exparticipante del reality, Juan Ricardo Lozano "Alerta" y la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial llega a La casa de los famosos Colombia
La IA y Alerta llegan a La casa de los famosos Colombia. (Fotos Canal RCN y Freepik)

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¿Qué hará el Jefe con la inteligencia artificial en La casa de los famosos Colombia?

La llegada de la IA ha generado todo tipo de especulaciones entre los televidentes y seguidores del reality del Canal RCN, ya que esperan y especulan sobre qué les gustaría que hiciera esta herramienta tan popular por estos meses a nivel mundial.

Aunque no se han revelado todos los detalles, se espera que esta herramienta tenga la capacidad de interactuar con los participantes, lanzar preguntas incómodas o incluso poner en evidencia a algunos de ellos, lo que podría cambiar por completo las alianzas dentro de la casa.

Por su parte, ‘Alerta’ regresa con su característico humor y sin filtros, lo que anticipa momentos de tensión, risas y posibles enfrentamientos con los finalistas.


Con un top 8 cada vez más cerca de la recta final, la presencia de estos invitados promete sacudir la convivencia y dejar al descubierto quiénes realmente están preparados para llegar a la gran final.

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¿Cuándo es la final de La casa de los famosos Colombia 3?

Alexa Torrex, Juanda Caribe, Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Beba, Mariana Zapata, Valentino y Campanita competirán esta semana por meterse en el top 7 de la temporada y estar cada vez más cerca de la gran final.

Próximamente se conocerán detalles de cuándo será la gran final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 3.

Si no te quieres perder ningún detalle de La casa de los famosos Colombia 3 conéctate de domingo a domingo con la app y la señal en vivo del reality.

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