Hermana de Karol G lanza fuerte mensaje contra su padre en medio del duelo: “Haz justicia divina”

El mundo del entretenimiento sigue hablando de Karol G, pero esta vez no por su música o sus conciertos, sino por el reciente fallecimiento de su tía Teresa.

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En las últimas horas, unas declaraciones de una de sus hermanas sobre su padre han dado mucho de qué hablar por lo que compartió en redes sociales.

Hermana de Karol G sacude redes con duro mensaje sobre su padre tras la pérdida (Foto Patrick T. Fallon / AFP)

¿Qué compartió la hermana de Karol G sobre su padre?

Katherin Giraldo compartió varios momentos de la ceremonia a través de sus redes sociales.

En sus publicaciones, expresó el profundo dolor que le ha generado la pérdida y dejó un mensaje personal que rápidamente generó conversación entre los usuarios.

Primero habló sobre cómo la Biblia y Dios no aceptan el maltrato de los padres y que, cuando se debe hacer una corrección, esta debe ser desde la enseñanza y el amor hacia los hijos.

Asimismo, compartió un versículo en el que se menciona que quien hace injusticia también recibirá injusticia.

“Haz justicia divina, señor Jesús”, escribió.

Posteriormente, compartió una declaración que impactó a sus seguidores y a los de su hermana. Katherin aseguró que, aunque duele no tener el amor de una madre por su ausencia, considera que es aún más difícil no contar con el amor de un padre que sigue con vida.

“No tener el amor de una madre porque murió, duele! Pero no tener el amor de un padre que si vive, mata!”

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¿Qué ha dicho Karol G sobre el fallecimiento de su tía?

La artista paisa se ha mantenido alejada de las redes sociales tras la confirmación del fallecimiento de su tía, quien, según se ha comentado, fue una figura clave en su vida y en el momento en que decidió retomar su carrera musical.

En redes sociales también han circulado videos en los que se ve a Karol G durante el funeral, abrazando a sus familiares y, al parecer, dedicando algunas palabras en medio del difícil momento.

En las imágenes, la cantante aparece vestida de blanco y con gafas oscuras que cubren sus ojos, los cuales en algunos momentos se alcanzan a ver enrojecidos por el llanto. Su expresión refleja claramente el impacto emocional que atraviesa tras la pérdida.

Hasta ahora, la artista no ha dado una declaración oficial sobre lo ocurrido. Sin embargo, sus seguidores no han dejado de enviarle mensajes de apoyo, solidaridad y consuelo en medio del duelo que enfrenta junto a su familia.