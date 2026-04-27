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Isabella Ladera revela detalles finales de su embarazo y emociona con la llegada de su bebé; esto dijo

Isabella Ladera se prepara para la llegada de su bebé y comparte detalles finales su embarazo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Isabella Ladera comparte detalles de los últimos días de su embarazo
Isabella Ladera muestra cómo se alista para la llegada de su hijo. (Foto: AFP y Freepik)

La modelo venezolana Isabella Ladera compartió una emocionante noticia con sus seguidores en su cuenta de Instagram, donde suma millones, sobre la llegada de su bebé.

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¿Qué ha contado Isabella Ladera sobre su embarazo?

A comienzos de este año, la modelo confirmó la noticia del embarazo, el cual es fruto de su relación con Hugo García, luego de que durante varios meses surgieran rumores sobre su estado.

Desde entonces, Isabella Ladera ha mantenido informados a sus seguidores sobre cómo ha vivido este proceso mostrando detalles de su día a día, incluyendo algunas de las dificultades que ha enfrentado.

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En varias ocasiones ha mencionado que ha tenido molestias físicas, como fuertes dolores de espalda, además de otros síntomas propios de la gestación.

Isabella Ladera comparte detalles de los últimos días de su embarazo
Isabella Ladera muestra cómo se alista para la llegada de su hijo. (Foto: AFP)

Recientemente, también publicó el momento en el que realizó la revelación de género de su bebé.

En el video, que compartió en sus redes sociales, se observa cómo, en compañía de su familia, descubren que se trata de un niño, en la que incluyó un pastel cuyo interior era de color azul, lo que confirmó esta noticia.

¿Cómo se prepara Isabella Ladera para la llegada de su bebé?

A medida que avanza su embarazo, la modelo ha mostrado algunos de los preparativos para la llegada del bebé.

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A través de sus historias de Instagram, compartió recientemente que está a la espera de un elemento que considera importante para esta nueva etapa.

Isabella Ladera comparte detalles de los últimos días de su embarazo
Isabella Ladera muestra cómo se alista para la llegada de su hijo. (Foto: AFP)

“Hoy me llega mi silla en donde lo voy a lactar”, escribió, acompañando el mensaje con emojis.

Posteriormente, indicó que cuando reciba el producto mostrará el resultado y compartirá más detalles sobre las compras que ha realizado para el bebé que está pronto a llegar al mundo.

Mientras tanto, sus millones de seguidores continúan expectantes al conocer el momento de la llegada del bebé, ya que se acerca el momento y aún se desconoce si se sumará a otros famosos que no revelan el rostro de sus hijos o si, por el contrario, hará oficial su presentación.

Por lo pronto, se desconoce cuántos meses de gestación tiene pero se rumora que el bebé llegara a finales de mayo o en junio.

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