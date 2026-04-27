Karola Alcendra responde a las críticas tras ser captada junto a Jay Torres

Karola Alcendra ha sido noticia en los últimos días, tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026, pues su cercanía con otro de los exparticipantes de la competencia ha generado críticas en su contra.

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Por eso mismo, la influenciadora rompió el silencio y se defendió de los mensajes que ha recibido en redes, de hecho, lo hizo en un en vivo, el cual ha circulado por todas las plataformas digitales.

Precisamente, la exparticipante se ha dejado ver con Jay Torres, a quien ella le coqueteó cuando ingresó al reality y por eso, muchos han pensado en Eidevin López, quien, según los internautas, quedó ilusionado con ella.

¿Qué dijo Karola Alcendra al responder las críticas por estar con Eidevin López?

Karola Alcendra estaba en un live junto a Jay Torres y uno de los usuarios le escribió: “pobre Eidevin”, comentario al que ella le respondió cuestionando la razón: “¿pobre de qué?”

Karola Alcendra enfrenta críticas por encuentro con Jay Torres. (Foto/ Canal RCN)

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026 dijo que, si a ella la conocen, saben cómo es y los “volverá locos”, porque ella les hará creer a sus seguidores lo que ella quiera.

Por eso fue clara y mencionó que nunca iban a saber con quién estaba realmente, ya que los rumores de internet es que ella ya n estaría con Eidevin por estar con Jay, pero eso es algo que solo ellos saben con precisión.

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“Yo no he decepcionado a nadie”, fue la respuesta de Alcendra a quien le dijo que se sentía desilusionando por lo que ha hecho en los últimos días, que, de hecho, confesó que se sentía presionada por las personas en cuanto a su relación con Eidevin.

¿Qué pasó entre Eidevin López y Karola Alcendra tras La casa de los famosos Colombia 2026?

Karola Alcendra salió eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026 tras días después de la expulsión de Eidevin López y su reencuentro era uno de los más esperados.

La reacción de Karola Alcendra tras su aparición con Jay Torres. (Foto/ Canal RCN)

Sin embargo, se conocieron las imágenes de cómo fue que se reencontraron días después de que se hayan visto y ellos mismos lo compartieron en sus redes sociales.

Aun así, tras volverse a ver, Karola fue clara y dijo que se debían conocer en el mundo real, porque ella se ha sentido presionada por los seguidores que los quieren ver juntos.

Por su lado, Eidevin no ha dicho nada con respecto a la relación amorosa que surgió en el reality, pero luego de su expulsión, alcanzó a mencionar que esperaría a Karola.