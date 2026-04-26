Karola y Jay Torres, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 3, se reencontraron tras conocerse en el reality del Canal RCN y vivieron curioso momento.

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¿Karola y Jay Torres, exparticipantes de La casa de los famosos, están saliendo?

Karola y Jay Torres coincidieron en La casa de los famosos Colombia 3, en donde tuvieron pocos días para conocerse por la eliminación del puertorriqueño, sin embargo, la influenciadora siempre expresó su gusto por él.

La influenciadora y el cantante forjaron una cercana amistad en los pocos días que compartieron en el reality del Canal RCN, una química que al parecer ahora siguen teniendo afuera.

Días atrás ambos exparticipantes se dejaron ver juntos y esto generó dudas y preguntas en sus seguidores de si solo era un encuentro casual o si algo más estaba pasando entre ellos.

En las últimas horas un nuevo video juntos ha salido a la luz en donde se mostraron juntos en una discoteca.

Karola y Jay Torres fueron vistos juntos tras su salida de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Cuál es el video de Karola y Jay Torres en una discoteca?

Los dos exparticipantes volvieron a mostrarse juntos en sus redes sociales en la noche del 25 de abril cuando la influenciadora compartió un video con el puertorriqueño arreglándose.

En ese video de Karola se veían bromeando y divirtiéndose mientras la influenciadora se terminaba de arreglar para una salida con él.

Este hombre me salvó la vida ahí donde lo ven.

Horas después, el puertorriqueño compartió un curioso video en donde estaba con Karola abrazados lanzando billetes, al parecer didácticos, en me dio de su fiesta en una discoteca.



Este video ha llamado la atención de los seguidores de ambos exparticipantes ya que para muchos es claro que puede estar naciendo un nuevo amor.

Algunos internautas han asegurado que, Karola habría puesto final a su amorío con Eidevin, el cual nació en el reality del Canal RCN y estaría conociéndose con Jay Torres.

Cabe resaltar que, hasta el momento ni Karola ni Jay Torres se han pronunciado para confirmar o desmentir si están empezando algún tipo de relación sentimental.