Salen a la luz imágenes de Karol G desconsolada en el funeral de su tía | VIDEO

La cantante Karol G atraviesa un momento difícil tras confirmarse el fallecimiento de un miembro cercano de su familia.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así quedó la placa de nominación tras la decisión de Campanita en La casa de los famosos Colombia

En medio del duelo, en redes sociales comenzó a circular un video que muestra a la artista durante la ceremonia de despedida, generando múltiples reacciones entre sus seguidores.

Karol G atraviesa duro momento: imágenes de su despedida familiar generan reacción (Foto Jean Baptiste Lacroix / AFP) (Foto Freepik)

¿Cuál es el video que salió de Karol G en el funeral?

Las imágenes difundidas muestran a la artista, cuyo nombre real es Carolina Giraldo, en medio del funeral de su tía.

En el video, se le ve vestida de blanco y usando gafas de sol grandes que cubren gran parte de su rostro, mientras abraza a dos familiares cercanos.

A pesar de intentar mantenerse serena, la cantante se observa visiblemente afectada y conmovida.

En varios momentos, ajusta sus gafas para ocultar su mirada, mientras su expresión refleja el impacto emocional del momento. Según lo que se ha comentado en redes, la artista habría estado llorando previamente, lo que se evidencia en su rostro.

Esta pérdida tendría un significado especial en la vida de Karol G, ya que su tía habría sido una figura clave en sus inicios.

De acuerdo con versiones que circulan en redes sociales, fue quien la recibió en Nueva York cuando decidió estudiar y la encargada de respardarla cuando quiso retomar su camino en la música, brindándole apoyo en una etapa determinante de su carrera.

¿Cuáles fueron las palabras de despedida de la familia de Karol G?

El video de la cantante no fue el único que llamó la atención. También se viralizaron imágenes de su hermana Verónica Giraldo, quien dedicó unas palabras durante la despedida.

En su mensaje, recordó a su tía como una figura fundamental en su vida, describiéndola como una guía, un pilar y una segunda madre.

Destacó su capacidad de amar y de brindar apoyo a quienes la rodeaban, asegurando que no solo enseñaba, sino que también inspiraba a quienes compartían con ella.

Por su parte, su otra hermana, Katherin Giraldo, también compartió momentos de la ceremonia a través de sus redes sociales.

En sus publicaciones, expresó el profundo dolor que le ha generado la pérdida y dejó un mensaje personal que generó conversación entre los usuarios.

“No tener el amor de una madre porque murió, duele! Pero no tener el amor de un padre que si vive, Mata!”, escribió.