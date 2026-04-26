Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón causa revuelo tras lucir un outfit inspirado en un sofá | FOTO

Yina Calderón llamó la atención tras lucir un outfit inspirado en un sofá y generó revuelo entre sus seguidores.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yina Calderón rompe internet con outfit inspirado en un sofá
Yina Calderón rompe internet con outfit inspirado en un sofá. (Foto Canal RCN).

La polémica influenciadora Yina Calderón volvió a generar conversación en redes sociales tras sorprender con un llamativo outfit inspirado en un sofá, una propuesta de moda de todo su estilo que rápidamente captó la atención de sus seguidores y desató todo tipo de reacciones.

Artículos relacionados

¿Yina Calderón continúa incursionando en la moda?

Yina Calderón siempre se ha caracterizado por ser una de las influenciadoras colombianas con un gusto bastante peculiar por la moda. La creadora de contenido comenzó a incursionar en este mundo con trajes confeccionados a su gusto con ayuda de profesionales en el sector. Sin embargo, fue su ingreso a La casa de los famosos Colombia lo que le permitió llegar a un público más amplio para mostrar sus ‘creaciones’.

Yina Calderón enciende redes con outfit que parece sacado de un sofá.
Yina Calderón enciende redes con outfit que parece sacado de un sofá. (Foto Canal RCN).

Cada una de sus galas de nominación y eliminación estuvo marcada por el uso de trajes diferentes, llenos de detalles extravagantes y accesorios con los que, sin duda alguna, lograba llevarse toda la atención del público, que esperaba con ansias qué nuevo look presentaría en cada aparición.

Artículos relacionados

Con el paso del tiempo, sus creaciones no solo se mantuvieron en esta etapa, sino que evolucionaron, pues sus diseños pasaron a ser confeccionados con materiales de mejor calidad y acabados mucho más estilizados.

¿Cómo luce el outfit de Yina Calderón inspirado en un sofá?

En esta ocasión, la joven empresaria compartió un nuevo traje que llamó la atención, ya que estaba inspirado nada más y nada menos que en un sofá gris, al punto de que la prenda tomaba la forma del mueble al sentarse.

Artículos relacionados

Se trató de un conjunto en tono gris, con textura acolchada y acabado brillante, que simulaba los cojines y el tapizado de un mueble, con botones decorativos que reforzaban la estética de tapicería, mientras que la falda mantenía la misma lógica visual, con una forma estructurada que recordaba la base y los cojines de asiento.

Yina Calderón sorprende con su look más raro
Yina Calderón sorprende con su look más raro. (Foto Canal RCN).

La pieza incluía también una especie de respaldo integrado, que enmarcaba la parte superior del look y acentuaba la referencia directa al mobiliario.

Como era de esperarse el atuendo de Yina Calderón llamó la atención rápidamente y cientos de mensajes comenzaron a aparecer en la publicación original.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Filtran video de Karol G en el funeral de su tía y conmueve a sus seguidores Karol G

Salen a la luz imágenes de Karol G desconsolada en el funeral de su tía | VIDEO

Un video de Karol G en el funeral de su tía se viralizó y mostró el difícil momento que vive la cantante

Westcol lanza mensaje en redes y desata polémica: “yo también era feo” Westcol

Westcol le manda un mensaje a las personas “feas” y desata polémica: “yo también lo era”

Westcol compartió un mensaje en redes sobre su apariencia que generó reacciones y comentarios entre sus seguidores

La Liendra toma decisión inesperada tras infiltrarse en zona de tolerancia La Liendra

La Liendra tomó preocupante decisión tras infiltrarse en zona de tolerancia y recibir advertencias

La Liendra generó preocupación tras infiltrarse en una zona de tolerancia y recibir advertencias.

Lo más superlike

Expareja de Tebi Bernal rompe el silencio tras polémica: “han sido días difíciles” La casa de los famosos

Expareja de Tebi Bernal rompe el silencio tras polémica: “han sido días difíciles”

Alejandra Salguero habló en redes tras la polémica de Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia

Yina Calderón quedó en el centro de la polémica por escena con presentadora mexicana Yina Calderón

Yina Calderón protagonizó tenso momento con presentadora mexicana | VIDEO

Modelo fallece tras caer de un piso 13 Viral

Reconocida modelo fallece tras caer de un piso 13 y su pareja es hallada sin vida horas después: esto se sabe

¡Duelo en la música! Falleció reconocido artista de manera inesperada: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en la música! Falleció reconocido artista de manera inesperada: ¿quién fue?

¿Cuáles son los beneficios de practicar el baile como deporte, al estilo de Shakira? Shakira

¿Cuáles son los beneficios de practicar el baile como deporte, al estilo de Shakira?