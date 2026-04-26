Yina Calderón causa revuelo tras lucir un outfit inspirado en un sofá | FOTO

La polémica influenciadora Yina Calderón volvió a generar conversación en redes sociales tras sorprender con un llamativo outfit inspirado en un sofá, una propuesta de moda de todo su estilo que rápidamente captó la atención de sus seguidores y desató todo tipo de reacciones.

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¿Yina Calderón continúa incursionando en la moda?

Yina Calderón siempre se ha caracterizado por ser una de las influenciadoras colombianas con un gusto bastante peculiar por la moda. La creadora de contenido comenzó a incursionar en este mundo con trajes confeccionados a su gusto con ayuda de profesionales en el sector. Sin embargo, fue su ingreso a La casa de los famosos Colombia lo que le permitió llegar a un público más amplio para mostrar sus ‘creaciones’.

Yina Calderón enciende redes con outfit que parece sacado de un sofá. (Foto Canal RCN).

Cada una de sus galas de nominación y eliminación estuvo marcada por el uso de trajes diferentes, llenos de detalles extravagantes y accesorios con los que, sin duda alguna, lograba llevarse toda la atención del público, que esperaba con ansias qué nuevo look presentaría en cada aparición.

Con el paso del tiempo, sus creaciones no solo se mantuvieron en esta etapa, sino que evolucionaron, pues sus diseños pasaron a ser confeccionados con materiales de mejor calidad y acabados mucho más estilizados.

¿Cómo luce el outfit de Yina Calderón inspirado en un sofá?

En esta ocasión, la joven empresaria compartió un nuevo traje que llamó la atención, ya que estaba inspirado nada más y nada menos que en un sofá gris, al punto de que la prenda tomaba la forma del mueble al sentarse.

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Se trató de un conjunto en tono gris, con textura acolchada y acabado brillante, que simulaba los cojines y el tapizado de un mueble, con botones decorativos que reforzaban la estética de tapicería, mientras que la falda mantenía la misma lógica visual, con una forma estructurada que recordaba la base y los cojines de asiento.

Yina Calderón sorprende con su look más raro. (Foto Canal RCN).

La pieza incluía también una especie de respaldo integrado, que enmarcaba la parte superior del look y acentuaba la referencia directa al mobiliario.

Como era de esperarse el atuendo de Yina Calderón llamó la atención rápidamente y cientos de mensajes comenzaron a aparecer en la publicación original.