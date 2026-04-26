La Liendra tomó preocupante decisión tras infiltrarse en zona de tolerancia y recibir advertencias

El creador de contenido La Liendra encendió las alarmas en redes sociales tras dar a conocer una preocupante decisión luego de infiltrarse en una zona de tolerancia, donde recibió varias advertencias durante su estancia. El hecho ha generado inquietud entre sus seguidores, quienes permanecen atentos a nuevas actualizaciones sobre lo ocurrido y sus posibles consecuencias.

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¿Cuál fue la preocupante decisión que La Liendra tomó tras infiltrarse en una zona de tolerancia?

Desde que La Liendra anunció el tema de su próximo documental y comenzó a compartir con sus seguidores cómo se preparaba para realizarlo, la atención ha estado puesta sobre él. El creador de contenido ha manifestado en varias ocasiones que este proyecto le ha traído problemas con personas consideradas peligrosas.

La Liendra recibe advertencia por grabar. (Foto Canal RCN)

Sin embargo, pese a las advertencias recibidas, el influenciador sorprendió la mañana de este domingo 26 de abril al anunciar una decisión inesperada.

A través de un video publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, expresó que, aunque la situación es tensa, lanzará su documental ese mismo día, argumentando que hace parte de su trabajo.

“Que pase lo que tenga que pasar, porque esto sí o sí sale hoy a las seis de la tarde: documental sobre la pr0st1tuc10n. Por miedo no voy a dejar de hacer mi trabajo, pero tampoco voy a exponer a nadie, solo documenté una realidad”.

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En medio de la expectativa y las advertencias recibidas, la decisión de La Liendra ha generado aún más atención sobre el estreno de su documental, pues ya mantiene a sus seguidores a la espera de lo que pueda ocurrir tras su lanzamiento.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el documental de La Liendra sobre zonas de tolerancia?

El creador de contenido La Liendra confirmó el estreno de su nuevo documental, el cual aborda las zonas de tolerancia y será publicado este mismo domingo 26 de abril a las seis de la tarde a través de su canal de YouTube.

“Este es el documental que realizamos, sale hoy a las seis de la tarde en mi canal de YouTube. Un poco riesgoso, amenazas, muchas han pasado, pero sí o sí va a salir”