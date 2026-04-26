Expareja de Tebi Bernal rompe el silencio tras polémica: “han sido días difíciles”

La expareja de Tebi Bernal, Alejandra Salguero, volvió a aparecer en sus redes sociales y compartió cómo se encuentra actualmente luego de la polémica que la ha rodeado a ella y al participante de La casa de los famosos Colombia

Alejandra Salguero habla tras la polémica con Tebi Bernal (Foto Canal RCN) (Foto Freepik)

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¿Qué dijo Alejandra Salguero sobre la polémica con Tebi?

A través de sus historias de Instagram, Alejandra habló sobre los mensajes que ha recibido de personas que le preguntan cómo hace para mantenerse tranquila o para mostrar que está bien en medio de la situación.

La paisa expresó que los últimos días le han servido como un momento de reflexión, en el que ha podido valorar más el presente y reconocer la importancia de agradecer por cada día de vida.

También mencionó que, en ocasiones, las personas dan por sentadas muchas cosas y no dimensionan el valor de lo cotidiano.

En su mensaje, Alejandra compartió una reflexión enfocada en el crecimiento personal y espiritual, asegurando que los procesos difíciles no deberían endurecer el corazón ni hacer que se pierda la fe.

Además, acompañó su video con un mensaje más amplio en el que reconoció que han sido días complicados, pero resaltó que su fe ha sido un apoyo fundamental en este proceso.

“No les voy a mentir que sí han sido días difíciles pero cuando aceptas a Dios en tu corazón muchas cosas se transforman!!! El crecimiento genera incomodidad y quiero incomodarme lo suficiente para crecer, evolucionar y nunca negociar mis valores”, escribió la creadora de contenido.

¿Qué pasó entre Tebi Bernal y Alejandra Salguero?

La ruptura entre ambos fue confirmada por la propia Alejandra a través de redes sociales, en medio del acercamiento que Tebi Bernal ha tenido con otra participante dentro de la competencia.

La situación tomó más fuerza luego de que Sofía Jaramillo, exparticipante del reality, insinuara que Tebi se encontraba soltero, lo que generó diversas reacciones entre los seguidores del programa.

Dentro de la casa, Tebi habría reaccionado de manera emocional ante la noticia, mostrando afectación por la situación sentimental que lo involucra.

El paisa reveló que considera que “perdió mucho” fuera de la competencia y que ni ganando el reality se podrá comparar a lo que ya no tiene fuera de la casa.